Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Kachka За пост начислено вознаграждение
Первые тесты показывают крайне низкую производительность GTX 1630: на 54% медленнее GTX 1650 Super
В 2022 г. компания вернулась к поколению Turing и, похоже, это было неправильным решением.
анонсы и реклама
4 вида RTX 3050 за 30 тр - смотри
RTX 3080 Gigabyte дешевле 100 тр
-25% на RTX 3070 = дешевле 70тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Ti MSI подешевела почти в 2 раза
3080 дешевле 100 тр - скидка 20%
3080 Ti за 100 тр в Ситилинке

Не так давно NVIDIA объявила о том, что намеревается выпустить в продажу немного "запоздалую" видеокарту из поколения Turing – GTX 1630, и вот она здесь - $170 (Colorful) за 512 ядер CUDA, 4 Gb памяти GDDR6 на 64-битной шине и тактовую частоту 1815 МГц. Справедливости ради, среди всей серии GTX 16 данный процессор имеет самую высокую частоту. Насчет цен: модификация от ASUS обойдётся в $200.

реклама

Пока что неизвестно, почему NVIDIA вдруг решила возобновить разработку старых процессоров. Возможно, на складах обнаружились миллионы забытых графических процессоров TU117, которые можно реализовать по выгодной цене, а может, компания просто захотела возродить легендарную линейку. Так или иначе, видеокарта поступила в продажу сегодня, и её уже протестировали.

По данным TechPowerUp, если старенькая GTX 1650 Super за $150 всегда обеспечивала хороший игровой процесс в 1080р, за что справедливо стоила такие маленькие деньги, то GTX 1630, наоборот, с практически аналогичными характеристиками, станет для игрового ПК "обузой". В играх новый чип медленнее старого более чем на 53%. В качестве бенчмарка брались следующие проекты: Assassin’s Creed Valhalla, Borderlands 3, Control, Cyberpunk 2077, Doom Eternal, Far Cry 6, Elden Ring и остальные.

анонсы и реклама
RTX 3060 <b>Ti от 50 тр</b>
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ
Почти в два раза упала цена 3090 - cмотри
3070Ti MSI подешевела на порядок
RTX 3080 - 90 тр в Регарде
-120000р на RTX 3090 в Ситилинке
3080 Ti Gigabyte Gaming за 97тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр
3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU
3070 Ti Asus Gaming - 70 тр
RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

Описывая карту вкратце, можно сказать, что в 1080р она выдаёт:

  • В Cyberpunk 2077 – 14 fps
  • В Assassin’s Creed Valhalla – 14 fps
  • В Doom Eternal – 44 fps
  • В Far Cry 6 – 26 fps
  • В Elden Ring – 23 fps
  • В Borderlands 3 – 24 fps.
    Источник.
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #видеокарты #turing #gtx 1630
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

EVGA представила для RTX 3090 Ti FTW3 необычный переходник 16 на 4x8-pin со встроенным фильтром
NVIDIA GeForce GTX 1630 уже протестировали — видеокарта оказалась медленнее RX 6400
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Игровые консоли Xbox больше не будут поставляться в Россию, а уже купленные снимут с гарантии
105
Падение биткоина привело многие майнинговые фирмы к банкротству, а самих майнеров – к разорению
69
AliExpress вернул россиянам возможность экономить
65
В ночь на 27 июня в России произошел дефолт, по мнению агентства Bloomberg
110
Восемь смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 13
1
3060Ti и 3070Ti сильно подешевели и стали победителями в цене за FPS
14
Магазины РФ продолжают скидывать цены на видеокарты – Radeon RX 6800 подешевела на 50% за 2 месяца
8
Курс доллара на Aliexpress опустился до 57 рублей
98
Магазины РФ скинули цены на видеокарты AMD – Radeon RX 6500 XT стоит всего 16 000 рублей
15
NVIDIA остановила производство флагмана GeForce RTX 3080@12Гб на фоне выхода серии GeForce RTX 4000
4
23 смартфона Samsung получили актуальную прошивку One UI 4.1 с ОС Android 12
1
Цены на видеокарты ощутимо снизились – российский магазин назвал самые популярные модели на 28 июня
12
Отказ от майнинга Эфира на видеокартах и PoS становится ближе – старт теста Sepolia Beacon Chain
3
27 июня в отношение России впервые за 100 лет объявлен дефолт – Bloomberg
55
Zalman представила башенный кулер среднего уровня CNPS9X Performa, рассчитанный на TDP 180 Вт
9
Для Windows 10 готовится обновление 22H2
+
Цены на процессоры в магазинах РФ снижаются на фоне укрепления рубля – Ryzen 5 5600X дешевле 20 000р
19
Цены на видеокарты в РФ сильно упали – GeForce RTX 3080 Ti впервые стоит дешевле 100 000р
1
GeForce GTX 1080 Ti подешевела до 25 000р – стоит ли покупать старый флагман на Авито
10
Наиболее полная информация о процессорах Ryzen 7000 – 5.5 ГГц, DDR5-6000 и 35% рост fps
12

Популярные статьи

10 полезных советов по выбору и использованию термопасты
64
M.2 NVMe SSD Kingston NV1 500Gb - мини-обзор народного и доступного накопителя
72
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 6
48
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 18
15
Даунклокинг Ryzen 5 2600 - пытаемся выбить ровно 5000 очков в Cinebench R23
48
Покупка видеокарты у майнера вслепую на примере EVGA GeForce GTX1660Ti SC
10

Сейчас обсуждают

ахахах
21:49
европа продолжает спящего медведя дёргать за усы,чую скоро европы разъебут.17:05 28.06.2022 Норвегия отказала в пропуске грузов для россиян на Шпицберген
Роскосмос опубликовал координаты и снимки "центров принятия решения", в первый же день саммита НАТО
Муж_ЗАГЛOTA
21:48
предлагаем вам на МАРС переехать -> это решит все ваши проблемы! как помочь болтуну Илошки с этой мечтой???
Роскосмос опубликовал координаты и снимки "центров принятия решения", в первый же день саммита НАТО
Александр Фетисов
21:47
РЦ у 3080 для России 65к...
Цены на видеокарты ощутимо снизились – российский магазин назвал самые популярные модели на 28 июня
dimkahon
21:47
Роскосмос опубликовал координаты и снимки "центров принятия решения", в первый же день саммита НАТО
Андрей Филинский
21:46
Это очень важно, потому что если ты меньше жрёшь, у тебя остаётся больше денег на оверклоенрские комплектующие.
Медики научились использовать холод для терапии ожирения и сопутствующих метаболических заболеваний
ffe
21:46
>>Снимки достаточно хорошего качества, были сделаны из космоса спутником-разведчиком "Ресурс-П" --- «Ресурс-П» (№ 3) это гражданский спутник ДЗЗ. Единственный оставшийся в строю из "ресурсов". И один ...
Роскосмос опубликовал координаты и снимки "центров принятия решения", в первый же день саммита НАТО
Александр Дедок
21:44
Потоковых процессоров в 2 с лишним раза меньше, пропускная способность памяти в 2 раза ниже - результат закономерный. Брака на складах много накопилось видимо - вот его в дело и пустили.
Первые тесты показывают крайне низкую производительность GTX 1630: на 54% медленнее GTX 1650 Super
Максим Ширшов
21:44
У 5000 серии процессоров встройка как раз примерно такую производительность и показывает.
Первые тесты показывают крайне низкую производительность GTX 1630: на 54% медленнее GTX 1650 Super
Daenur
21:43
Любит народ возмущаться! Встанет на колени перед барином и возмущается!
Российские футбольные фанаты возмущены введением электронной карты болельщика Fan ID
ахахах
21:42
есть места где ненайти и близко спутниковых данных по ним
Роскосмос опубликовал координаты и снимки "центров принятия решения", в первый же день саммита НАТО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем