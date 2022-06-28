Не так давно NVIDIA объявила о том, что намеревается выпустить в продажу немного "запоздалую" видеокарту из поколения Turing – GTX 1630, и вот она здесь - $170 (Colorful) за 512 ядер CUDA, 4 Gb памяти GDDR6 на 64-битной шине и тактовую частоту 1815 МГц. Справедливости ради, среди всей серии GTX 16 данный процессор имеет самую высокую частоту. Насчет цен: модификация от ASUS обойдётся в $200.
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Пока что неизвестно, почему NVIDIA вдруг решила возобновить разработку старых процессоров. Возможно, на складах обнаружились миллионы забытых графических процессоров TU117, которые можно реализовать по выгодной цене, а может, компания просто захотела возродить легендарную линейку. Так или иначе, видеокарта поступила в продажу сегодня, и её уже протестировали.
По данным TechPowerUp, если старенькая GTX 1650 Super за $150 всегда обеспечивала хороший игровой процесс в 1080р, за что справедливо стоила такие маленькие деньги, то GTX 1630, наоборот, с практически аналогичными характеристиками, станет для игрового ПК "обузой". В играх новый чип медленнее старого более чем на 53%. В качестве бенчмарка брались следующие проекты: Assassin’s Creed Valhalla, Borderlands 3, Control, Cyberpunk 2077, Doom Eternal, Far Cry 6, Elden Ring и остальные.
Описывая карту вкратце, можно сказать, что в 1080р она выдаёт:
- В Cyberpunk 2077 – 14 fps
- В Assassin’s Creed Valhalla – 14 fps
- В Doom Eternal – 44 fps
- В Far Cry 6 – 26 fps
- В Elden Ring – 23 fps
- В Borderlands 3 – 24 fps.
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