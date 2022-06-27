Курс первой криптовалюты тем временем уже неделю практически не меняется.

Уже более месяца как майнеры, так и майнинговые фирмы, работающие с криптовалютами, переживают тяжёлые времена. Как таковых, проблемы две: первая – резкое падение курса биткоина и альткоинов, о чём сложно не услышать в последнее время, а вторая – увеличение сложности майнинга. Как сообщает Bloomberg, дела идут настолько плохо, что многие фирмы сейчас балансируют на грани банкротства.

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Примеров много: майнинговая компания Core Scientific в связи с вышеупомянутыми событиями, чтобы покрыть все расходы во время криптозимы, продала 2 тыс. BTC из личных запасов. Майнинговый гигант Bitfarms вначале взял у Galaxy Digital Holdings кредит в размере $100 млн, после чего не смог его погасить вследствие краха котировок. Решение о погашении таки было принято, но ценой продажи половины всей имеющейся у Bitfarms криптовалюты.

Согласно главе кредитного отдела Galaxy Digital Луке Янковичу, самый негативный фактор в майнинге на данный момент – это падение цен на видеокарты. Другие эксперты отмечают, что развитие индустрии на время заморозилось, т.к. майнеры чаще всего не "тянут бизнес вверх" имеющимися средствами, а берут на это кредиты, которые потом не могут вовремя отдать.

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Напомним, падение рынка криптовалют привело к тому, что с 6 июня сильно просело потребление энергии сетью BTC: с 14.34 до 10.65 ГВт. Соответствующие данные иллюстрирует Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index (CBECI).

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