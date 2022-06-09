Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Kachka За пост начислено вознаграждение
Инсайдер: EA и DICE уже фактически "похоронили" Battlefield 2042 и хотят переходить к новым проектам
Жаль, ведь недавно анонсировали первый сезон.
анонсы и реклама
3070 Ti за 80 с началом в Регарде
<b>3080 Gigabyte Gaming дешевле 100тр</b>
3050 MSI Gaming дешевле 40тр
i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза

Совсем недавно появилось больше информации о первом сезоне в Battlefield 2042. Одновременно с ней ведущий игровой журналист и инсайдер Джефф Грабб поделился сведениями из анонимных источников, исходя из которых, провал игры в студии восприняли настолько серьёзно, что проект буквально "похоронили" вследствие малой заинтересованности со стороны комьюнити: в середине апреля онлайн в Battlefield 2042 опускался до самых минимумов серии – меньше тысячи активных пользователей.

реклама

Настроения разработчиков, сообщает Грабб, оставляют желать лучшего. В Electronic Arts (EA) и DICE хотят побыстрее "избавиться" от проекта, чтобы потратить на него минимум времени и сил, и поскорее приступить к созданию новой игры. Возможно, следующей части – Battlefield 7.

По данным Грабба, сейчас игра получает новые контентные обновления, однако только по причине того, что её не могут просто бросить на произвол судьбы. На самом же деле "за сценой" над Battlefield 2042 сидит маленькая "скелетная команда", как её называет журналист, в обязанности которой входит только одна цель – создание видимости того, что над шутером активно работают. Сам Грабб такой подход к весьма перспективному проекту называет побегом с корабля.

анонсы и реклама
Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia
RTX 3050 снова дешевле 40 тр
-45% на i5 12400 в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
-25000р на 6800XT ASUS
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
3080 Ti MSI Gaming за 110тр
RTX 3050 MSI дешевле 40 тр
-25% на RX 6700 XT ASUS
3060 Ti Gigabyte Gaming за 55тр
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 56тр</b>
3070 Ti MSI Gaming дешевле 76тр
<b>RTX Ti 3070 за 70тр</b> Gigabyte Gaming

Напомним, Battlefield 2042 появилась в продаже 12 ноября 2021 г. со стоимостью в $70. В следующие несколько недель после релиза геймеры остались настолько недовольны игрой, что её рейтинг User Score на Metacritic до сих пор составляет 2 балла из 10.
Источник.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#dice #battlefield 2042 #electonic arts
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

EA удалит режим Прорыв в Battlefield 2042 на 128 человек на всех платформах
EA выпустила финансовый отчет: дела плохи из-за Battlefield
Геймплейный трейлер первого сезона Battlefield 2042 выйдет сегодня
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пришло время скинуть карты, сегодня команда разработчиков Ethereum перевела блокчейн Ropsten с майнинга на стейкинг
64
Видеокарты дешевеют в российских магазинах – GeForce RTX 3060 стоит всего 45 000 рублей
18
Прирост FPS в играх при замене Ryzen 5 1600 на 5600 может ограничить видеокарта уровня RX 6600 XT
19
Xiaomi официально объявила о прекращении поддержки восьми старых смартфонов и двух планшетов
2
Предварительные данные о GeForce RTX 4090 – сроки запуска, цены и производительность по мнению HT
6
Кооперативный режим наконец-то появится в игре Halo Infinite
+
Первая тестовая сеть Эфира отказалась от майнинга — Ethereum 2.0 все ближе
6
Видеокарты AMD и NVIDIA дешевеют в российских магазинах – скидки на флагманы доходят до 40%
31
Почему рубль дорожает, когда курс упадёт, и почему дешёвый доллар – это плохо для экономики РФ
40
Биткоин пытается восстановиться после осеннего падения, но дно ещё впереди
20
Цены на бюджетные видеокарты в РФ возвращаются к рекомендованным – Radeon RX 6500 XT стоит всего 23 000р
12
Появилось фото крышки, снятой с процессора AMD Ryzen 7000 (Zen 4) в исполнении Socket AM5
4
Геймерские процессоры Intel Alder Lake дешевеют в магазинах РФ – Core i3-12100F стоит всего 10 990р
10
Как DNS забывает о правах потребителей, а сервисы в РФ имитируют ремонт ПК – реальная история от PRO Hi-Tech
9
Скафандры для российских космонавтов станут делать из "самозатягивающегося" материала
+
AnTuTu опубликовал десятку самых мощных флагманов на глобальном рынке
+
Переход Эфира на Proof of Stake стал ещё ближе – разработчики запустили сеть Ropsten Ethereum 2.0
3
Стоимость The Callisto Protocol в России внезапно взлетела почти в 3,5 раза — до 3 645 рублей
18
Ютубер наложил на ванильную The Elder Scrolls V: Skyrim 1500 модов и трассировку лучей
9
Курс доллара опустился до 58 рублей
142

Популярные статьи

Сборка бюджетного ПК в интернет-магазинах и Aliexpress на базе AMD. Часть 2
154
Собираем мощнейший игровой ПК 2022 года за 350 тысяч рублей для любых игр в 4K
46
7 cпособов сэкономить при сборке игрового компьютера в 2022 году
14
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
23
Обзор и тестирование смартфона Realme 9i
7
Мои впечатления от игры Dragon Age: Inquisition. Часть 1
12
Странные отголоски из прошлого: Эпилятор В.Ч. Индивидуальный (1991 год)
5

Сейчас обсуждают

Шамиль Джанболатов
23:48
Через концлагеря - такое себе, и это в 21 веке
Пришло время скинуть карты, сегодня команда разработчиков Ethereum перевела блокчейн Ropsten с майнинга на стейкинг
Welsper
23:40
Тоже поди, как и леново, с "шикарной" функцией неоткатываемой привязки проца к матери. (после этого такой проц только на матерях того-же вендора заводиться будет). PS: и комплектный проц придет скоре...
Авторы «Симулятора козла» анонсировали триквел игры
Rey.B.
23:36
А что, шапочка из фольги уже не помогает?
EurekAlert: Исследование показало - нас можно легко отследить по сигналу Bluetooth нашего телефона
Муж_ЗАГЛOТА
23:35
шеша купит!
Авторы «Симулятора козла» анонсировали триквел игры
[Леди Яга]
23:31
Жалко что в продуктовых, промтоварных и прочих магазинах совершенно не в курсе что "рубль укрепился"
Рубль непозволительно сильно укрепился, завтра Банк России будет опять снижать ключевую ставку
Олег Кукурузин
23:29
Тож начинает под3ае6ывать этот инвалид на тело и мозг
Собираем мощнейший игровой ПК 2022 года за 350 тысяч рублей для любых игр в 4K
Дым Туман
23:24
класс.Дэд Спейс 4
Идейный наследник Dead Space: свежий трейлер и дебютный геймплей хоррора The Callisto Protocol
Rey.B.
23:18
Сдаётся мне, через пару лет немецких пенсионеров в Египте не будет.
Западные эксперты: доллар будет терять покупательскую способность в результате инфляции
Rey.B.
23:15
Как это работает? - Да бабло на этом распиливают! При опустынивании, их почвенной органики в воздух переходит в разы больше СО2, чем все промышленные и автомобильные выбросы. И никого это не волнует....
Xiaomi представит гибридный планшет на Snapdragon 8cx Gen2 и Windows 11
Rey.B.
23:08
Денежная масса из-за прикрытых валютных кредитов не увеличивается. И импорт сократился.. - Совершенно нормальный экономический процесс. При котором экономика нормально работать. Т.е. те отрасли, котор...
Рубль непозволительно сильно укрепился, завтра Банк России будет опять снижать ключевую ставку
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем