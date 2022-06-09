Жаль, ведь недавно анонсировали первый сезон.

Совсем недавно появилось больше информации о первом сезоне в Battlefield 2042. Одновременно с ней ведущий игровой журналист и инсайдер Джефф Грабб поделился сведениями из анонимных источников, исходя из которых, провал игры в студии восприняли настолько серьёзно, что проект буквально "похоронили" вследствие малой заинтересованности со стороны комьюнити: в середине апреля онлайн в Battlefield 2042 опускался до самых минимумов серии – меньше тысячи активных пользователей.

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Настроения разработчиков, сообщает Грабб, оставляют желать лучшего. В Electronic Arts (EA) и DICE хотят побыстрее "избавиться" от проекта, чтобы потратить на него минимум времени и сил, и поскорее приступить к созданию новой игры. Возможно, следующей части – Battlefield 7.

По данным Грабба, сейчас игра получает новые контентные обновления, однако только по причине того, что её не могут просто бросить на произвол судьбы. На самом же деле "за сценой" над Battlefield 2042 сидит маленькая "скелетная команда", как её называет журналист, в обязанности которой входит только одна цель – создание видимости того, что над шутером активно работают. Сам Грабб такой подход к весьма перспективному проекту называет побегом с корабля.

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Напомним, Battlefield 2042 появилась в продаже 12 ноября 2021 г. со стоимостью в $70. В следующие несколько недель после релиза геймеры остались настолько недовольны игрой, что её рейтинг User Score на Metacritic до сих пор составляет 2 балла из 10.

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