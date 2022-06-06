Недавно произошёл обвал стейблкоина Terra USD (UST) и, казалось, что вроде бы никаких серьёзных перемен он не повлёк. Да, инвесторы, которые хранили там деньги, их потеряли. Тем не менее, это вызвало в обществе настолько сильный резонанс, что пошатнулся даже курс USDT – самого популярного фиатного стейблкоина. В критический момент его стоимость опустилась до $0,97. Иными словами, на короткое время инфляция USDT составила 3%, а вкладчики потеряли 3% своих средств. Уже сейчас курс полностью нормализовался, и об этом свидетельствует факт активного использования USDT бизнесом.
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Так, источники сообщают, что крупный украинский застройщик DIM первым среди всех конкурентов принял стейблкоины в качестве официального средства оплаты недвижимости. В числе стабильных монет, которые принимаются, есть USDC, BUSD, DAI и USDT (Tether).
В ближайшем будущем, если только этого пожелает общество, рассказывают в пресс-службе DIM, застройщик освоит экосистему Web 3.0, что позволит ему не только принимать оплату в криптовалюте, но и "писать" сделки в блокчейн, выдавать смарт-контракты купли-продажи, а также переводить право собственности на площадь в NFT.
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