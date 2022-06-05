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RTX 4090 и RTX 4080 выйдут на рынок с опозданием в месяц, а RTX 4060 анонсируют только в 2023 г.
Однако, это отнюдь не так плохо, как могло показаться.
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Принято полагать, что новое поколение видеокарт выйдет в сентябре 2022 г. Тем не менее, это событие поставили под большой вопрос самые известные эксперты индустрии. Например, недавно издание Igor's Lab опубликовало большую статью, в которой подробно описывалось, с какими проблемами nVidia предстоит столкнуть до релиза. Похожее мнение высказывают эксперты портала Wccftech.

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Так, по их словам, не всё так категорично и пессимистично, как об этом говорит Игорь, однако нюансы присутствуют. Например, внутренние источники сообщили изданию, что поколение Ada Lovelace будет запущено на месяц позже.

Выход видеокарт на рынок начнётся с RTX 4090 в октябре 2022 г. Далее последует RTX 4080 (ноябрь 2022 г.), а за ней – RTX 4070 (декабрь 2022 г.). Что до RTX 4060, по данным Wccftech, её анонсируют только на выставке CES 2023 в январе 2023 г. Напомним, на CES 2022 геймеры смогли воочию удостовериться в существовании флагманской RTX 3090 Ti, которая на данный момент является самой мощной пользовательской видеокартой.

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!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Как мы помним, в поколении Ampere первопроходцем стала GeForce RTX 3080. За ней последовали RTX 3090 и RTX 3070. Массовые карты RTX 3060 появились несколько месяцев спустя.
Источник.

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#ada lovelace #rtx 4090 #rtx 4000 #rtx 40 #rtx 4080 #rtx 4070 #rtx 4060
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VRoman
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В те времена разгон памяти давал результат чуть больше погрешности измерений. Я думаю, что в 4000й серии разгон памяти станет необходимостью. Да и всего скорее увеличенный в 16(!) раз кэш будет покрыв...
Стал известен график выхода новых видеокарт Nvidia серии RTX4000, а так же их производительность
Pavelshakh
19:15
Ладно, дам тебе нормальный вариант
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Pavelshakh
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ты сначала как барашек брыкаешься, потом помощи просишь иди коз паси или что ты там ещё с ними делаешь
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