Принято полагать, что новое поколение видеокарт выйдет в сентябре 2022 г. Тем не менее, это событие поставили под большой вопрос самые известные эксперты индустрии. Например, недавно издание Igor's Lab опубликовало большую статью, в которой подробно описывалось, с какими проблемами nVidia предстоит столкнуть до релиза. Похожее мнение высказывают эксперты портала Wccftech.
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Так, по их словам, не всё так категорично и пессимистично, как об этом говорит Игорь, однако нюансы присутствуют. Например, внутренние источники сообщили изданию, что поколение Ada Lovelace будет запущено на месяц позже.
Выход видеокарт на рынок начнётся с RTX 4090 в октябре 2022 г. Далее последует RTX 4080 (ноябрь 2022 г.), а за ней – RTX 4070 (декабрь 2022 г.). Что до RTX 4060, по данным Wccftech, её анонсируют только на выставке CES 2023 в январе 2023 г. Напомним, на CES 2022 геймеры смогли воочию удостовериться в существовании флагманской RTX 3090 Ti, которая на данный момент является самой мощной пользовательской видеокартой.
Как мы помним, в поколении Ampere первопроходцем стала GeForce RTX 3080. За ней последовали RTX 3090 и RTX 3070. Массовые карты RTX 3060 появились несколько месяцев спустя.
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