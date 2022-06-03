Причина проста: компания отстаёт от сроков.

За 3-4 месяца до выхода видеокарт поколения RTX 4000 появилось много слухов, утверждающих, что релиз намечен на сентябрь текущего года. Предполагается, что как и Ampere, Ada Lovelace появятся на рынке в начале осени. Все остальные модели кроме 4070, 4080 и 4090 постепенно выйдут до конца весны следующего года. Как говорит главный редактор немецкого технического портала Igor's Lab Игорь Валлосек, это слишком оптимистичный прогноз. В какой-то мере даже нереалистичный.

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Согласно составленному Игорем графику необходимых действий для полноценного релиза устройств, первый выпущенный ускоритель до сих пор не прошёл стадию проектирования. Из этого следует, что партнёры nVidia не получили инженерные образцы видеокарт.

После того, как они их получат, им нужно будет успешно пройти стадию "зелёного света": если в nVidia утвердят конечные образцы продукции, партнёры смогут приступать к работе с BIOS. Если не утвердят, партнёры должны будут исправить указанные ошибки и заново отправить заявку.

Следующий этап после "зелёного света" – проверка рабочей коробки (Box) на соответствие рекомендациям бренда GeForce. Только утверждение этой спецификации позволит партнёру перейти к массовому производству продукта.

Напомним, судя по графику Игоря, сейчас процесс разработки находится примерно на 4 ступени из 11. С такой точки зрения релиз в сентябре кажется всё менее и менее вероятным.

В исследовании редактор также упоминает о том, когда вероятнее всего можно ждать следующих утечек. Судя по всему, информация "средней правдивости" появится в середине июля, когда компания отправит партнёрам инженерные образцы. Более достоверные утечки будут в начале августа – на стадии финального тестирования BIOSа.

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Как отмечает сам Игорь, предоставленные им данные не "высечены на камне", а всего лишь являются результатом умозаключений, сделанных на основе его собственного опыта в качестве разработчика.

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