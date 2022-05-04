Если карты сделаны не из позолоты, то стоят они достаточно дорого.

В конце октября 2021 г. Intel запустила конкурс на 300 видеокарт под названием Xe HPG Scavenger Hunt, что буквально переводится как "Охота на мусор Intel Arc". Онлайн-охота включала в себя викторину, ответить на вопросы которой без предварительной подготовки было сложно. Задачей пиар-кампании было повысить осведомлённость среди будущих покупателей новых ускорителей от Intel. Охота закончилась ещё 31 января, тогда же определили победителей. Свои карты они получили совсем недавно.

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О награде за второе место в конкурсе сообщил пользователь с ником La Frite David. На его скриншоте указано, что он правильно ответил на все вопросы викторины и выиграл "Performance" карту Intel поколения Arc Alchemist, мерч, а также 3 месяца подписки на Xbox Game Pass для ПК. Розничная стоимость всего этого составляет, по данным Intel, 700 долларов. Итак, если вычесть от суммы $45 за Game Pass и ещё где-то $55 на мерч, получится, что один из самых производительных ускорителей Arc на старте получит розничную цену в районе $600.

Гран-при (первое место) достался пользователю с ником TheMalcore. В Twitter он показал аналогичный скриншот, из которого можно выделить следующее: флагманская карта Arc Alchemist, мерч для неё и 6 месяцев подписки на Game Pass затянут в рознице примерно 900 долларов. Соответственно, сама карта, после небольших махинаций с цифрами, будет стоить в районе 750-800 долларов на релизе.

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Нужно понимать, что если цены окажутся таковыми, то в ценовом сегменте топовая видеокарта от Intel хочет конкурировать с RTX 3080, которая после падения курса криптовалют стоит ненамного дороже. В то же время едва ли они сравнятся по производительности.

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