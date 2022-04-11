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Более 70% россиян поддерживают блокировку YouTube Роскомнадзором – РОЦИТ
РОЦИТ узнал у граждан, как они относятся к цензуре со стороны Ютуба.
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Сегодня мы писали про то, как россияне относятся к уходу из их страны иностранных компаний. По результатам ВЦИОМ (Всероссийского центра изучения общественного мнения), половина опрошенных скучать за компаниями не будут. Немного другая ситуация должна обстоять с сервисом YouTube, который последний месяц делает всё, чтобы его заблокировал Роскомнадзор. Им, вероятно, пользуются очень многие. Что россияне думают о видеохостинге, спросили в Региональном общественном центре интернет технологий (РОЦИТ).

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В качестве основного вопроса респондентов спрашивали, знают ли они, что YouTube блокирует каналы государственных СМИ РФ, и что они думают по поводу возможной блокировки. Онлайн-опрос показал, что почти 80% опрошенных знают о действиях видеохостинга, а 70% из них считают их откровенной цензурой.

Относительно того, поддерживают ли граждане данную политику, ситуация примерно такая же: 62% высказались против блокировки российских СМИ, 21.5% граждан этим делом не интересуются, а 16.7% политику платформы поддержали.

Около 72% россиян, по данным директора РОЦИТ Рустама Сагдатулина, согласились, что Роскомнадзор обязан принять в отношении цензуры на YouTube срочные меры. Очевидно, что под этим понятием имеется в виду не что иное, как блокировка сервиса на территории РФ. Её предсказывали ещё давно, когда сервис только удалил канал политика Владимира Соловьёва "Соловьёв LIVE".

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Подводя итоги опроса, директор РОЦИТ отметил, что граждане РФ осознают, что на данный момент видеохостинг пресекает мнение любых блогеров с пророссийской позицией. В том числе и журналистов. Учитывая данные исследования, подавляющее большинство россиян выразит поддержку принятым Роскомнадзором мерам против YouTube. При этом более трети уже сейчас настаивают не на штрафах и угрозах в сторону администрации Ютуба, а на полном запрете сервиса.
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#youtube #роскомнадзор
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