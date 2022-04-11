Сегодня мы писали про то, как россияне относятся к уходу из их страны иностранных компаний. По результатам ВЦИОМ (Всероссийского центра изучения общественного мнения), половина опрошенных скучать за компаниями не будут. Немного другая ситуация должна обстоять с сервисом YouTube, который последний месяц делает всё, чтобы его заблокировал Роскомнадзор. Им, вероятно, пользуются очень многие. Что россияне думают о видеохостинге, спросили в Региональном общественном центре интернет технологий (РОЦИТ).
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В качестве основного вопроса респондентов спрашивали, знают ли они, что YouTube блокирует каналы государственных СМИ РФ, и что они думают по поводу возможной блокировки. Онлайн-опрос показал, что почти 80% опрошенных знают о действиях видеохостинга, а 70% из них считают их откровенной цензурой.
Относительно того, поддерживают ли граждане данную политику, ситуация примерно такая же: 62% высказались против блокировки российских СМИ, 21.5% граждан этим делом не интересуются, а 16.7% политику платформы поддержали.
Около 72% россиян, по данным директора РОЦИТ Рустама Сагдатулина, согласились, что Роскомнадзор обязан принять в отношении цензуры на YouTube срочные меры. Очевидно, что под этим понятием имеется в виду не что иное, как блокировка сервиса на территории РФ. Её предсказывали ещё давно, когда сервис только удалил канал политика Владимира Соловьёва "Соловьёв LIVE".
Подводя итоги опроса, директор РОЦИТ отметил, что граждане РФ осознают, что на данный момент видеохостинг пресекает мнение любых блогеров с пророссийской позицией. В том числе и журналистов. Учитывая данные исследования, подавляющее большинство россиян выразит поддержку принятым Роскомнадзором мерам против YouTube. При этом более трети уже сейчас настаивают не на штрафах и угрозах в сторону администрации Ютуба, а на полном запрете сервиса.
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