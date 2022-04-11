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ВЦИОМ: половина россиян не огорчены уходом иностранных компаний, а 85% верят в импортозамещение
За Макдоналдс, IKEA и Apple скучают больше всего опрошенных.
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В прошлом месяце в России наблюдался массовый уход иностранных корпораций. Процесс начался, когда McDonald’s заявила о прекращении работы. За ней последовали Coca-Cola, TikTok, Sony, Renault, Qualcomm, Prada, Nvidia, Microsoft, Mercedes-Benz, Mastercard, Intel и много-много других. 

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Какие-то из них оставили за собой право вернуться, если правительство РФ закончит конфликт и охладит геополитическую обстановку, а некоторые, уходя, "громко захлопнули за собой дверь". Например, eBay, Eurovision, FIFA, Spotify, Swarovski, Uber и т.д.

Сегодня, когда последствия их ухода с рынка можно вполне оценить, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл социологический опрос, дабы узнать, что думают о приостановке западных компаний в России сами россияне, и насколько они от этого пострадали.

Так, по данным организации, половина россиян вовсе не скучают по покинувшим рынок РФ компаниями. Оставшиеся 50%, для кого они играли большую роль, особенно выделяют среди компаний IKEA (6% голосов), McDonald’s (5%) и Apple (5%).

Решением иностранных производителей автомобилей остановить поставки огорчены 6% россиян. По 2% голосов опрошенных досталось фармацевтическим компаниям и поставщикам электроники. 56% граждан уверены, что массовый бойкот корпораций так или иначе повлияет на их жизнь.

  • Сильно повлияет – 12%
  • Умеренно – 23%
  • Сильно – 21%.
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Наиболее высокие показатели по импортозамещению. Более 85% опрошенных считают, что российские компании смогут самостоятельно наладить производство во многих сферах жизни. Напомним, по данным ВЦИОМ на 03.04.2022, действия президента Владимира Путина поддерживали 81% россиян. Рейтинг доверия ещё никогда не был так высок.
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#санкции #опрос #вциом
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