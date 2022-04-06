"Now we're inside the castle, Kremlin" – Anonymous.

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С самого начала событий на Украине, пока военные ведут реальные бои, в интернете разгорелась своя собственная информационная война. Её начали хакеры из группировки Anonymous, когда 26 февраля взломали сеть российских телеканалов. В том числе Первый канал, Россия HD, НТВ, НТВ Мир, 5 канал, ТНТ, СТС и несколько других. После этого они нанесли по информационным системам, принадлежащим РФ, ещё много кибератак. Большую часть из них подтвердили.

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Сегодня хакеры публично заявили, что взломали системы видеонаблюдения в Кремле. В качестве доказательства они выложили на Twitter короткий ролик, демонстрирующий, как проходят заседания, совещания, как из одних кабинетов в другие перемещаются сотрудники. Особых деталей, которые могли бы повлиять на геополитическую ситуацию, не показали.

В Anonymous сообщают, что взломом видеонаблюдения руководила группировка Thblckrbbtworld. Само опубликованное видео появилось на их страничке ещё в марте, но тогда ему никто не придал значения.

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Ранее в Anonymous выступили против всех иностранных компаний, которые до сих пор работают на территории РФ. Хакеры пообещали, что большие и маленькие компании очень скоро пожалеют о своём решении. Пока что кроме угроз хакеры атаковали Nestle, обнародовав её персональные данные. Руководство компании назвало слив информации случайны и ни с чем не связанным.