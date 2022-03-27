Хорошо хоть колёса да двигатель остаются.

Спустя несколько недель после событий на Украине многие иностранные производители автомобилей объявили, что уходят с российского рынка. За ними остановятся поставки новых машин, а также, что ещё более важно, в категорию дефицитных товаров попадут комплектующие. Тут-то на помощь отечественным заводам, где собирают российские автомобили, должно прийти импортозамещение. На примере компании «АвтоВАЗ» можно увидеть, что пока оно работает не так хорошо, как хотелось бы.

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Когда ситуация более-менее прояснилась, а курс рубля закрепился на значении 100 рублей к 1 доллару, перед руководством «АвтоВАЗа» поставили сложную задачу: восстановить производство автомобилей, не используя импортные комплектующие, т.к. доступа к ним на данный момент нет. В результате компания продолжит сборку Lada Granta, Lada Niva Travel, Lada Niva Legend и Lada Vesta, но с кое-какими изменениями.

По данным портала drom.ru, в автомобилях будет отсутствовать большая часть всей стандартной электроники, которая включает системы ESP, ABS и ЭРА-ГЛОНАСС, и подушки безопасности. Блок управления сделают упрощённым, а количество датчиков кислорода на порядок уменьшат.

За время перехода с импортных деталей на отечественные ожидается, что стоимость машин будет постепенно дорожать, однако когда «АвтоВАЗа» достигнет полного импортозамещения, цены упадут даже ниже, чем до 22 февраля.

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Как сообщается, в полном комплекте останутся только Lada Largus и Lada XRAY. Для них комплектующих на первое время хватит.

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