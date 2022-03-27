За прошедший месяц Роскомнадзор успел заблокировать Meta, Facebook и Instagram – одни из самых популярных соц. сетей в РФ, за их экстремистскую политику, направленную на ненависть ко всему российскому. Не успели в ведомстве заблокировать YouTube (что наверняка случится в скором времени), как площадку обвинили в цензуре. По мнению Роскомнадзора, администрация сервиса ограничивает существование альтернативных мнений.
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Речь идёт о том, что на днях YouTube удалил видео Минобороны под названием «Заседание межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине». В ведомстве потребовали от YouTube вернуть видеозапись обратно в открытый доступ, а также объяснить, почему она была заблокирована.
В самом Роскомнадзоре такие действия со стороны видеохостинга называют не иначе, как нарушением ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Администрация Роскомнадзора считает, что цензура категорически не может применяться к российским СМИ, общественным, политическим и культурным деятелям, а уж тем более к представительству государственного органа РФ.
Напомним, что пока YouTube выполняет все требования, площадку временно не блокируют. Последние несколько писем Роскомнадзора были услышаны, а удалённые ролики возвращены. Недавно в агентстве РИА Новости сообщали, что площадку так или иначе поместят в единый реестр запрещённых сайтов. Это лишь дело времени.
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