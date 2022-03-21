В прошлом после событий на Украине многие иностранные компании начали вводить санкции против России и её граждан. В частности, наиболее заметным оказалось отключение от Visa и MasterCard: их владельцы покинули рынок, однако переводы внутри страны работают без перебоев. Тем не менее, купить криптовалюту стандартным быстрым способом через карту уже нельзя. Крупнейшая биржа Binance оставила другой способ – p2p-торговля.
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Как и следовало ожидать, p2p-система тоже не продержалась долго. Сегодняшние уведомления от Binance, которые приходят на почту, указывают, что в списке банков, поддерживающих транзакции, больше нет Сбербанка, Газпромбанка, Альфа-банка, Открытия, ВТБ, СПБ и «МИР». Иными словами, Binance больше не поддерживает все санкционные банки России.
Среди оставшихся способов оплаты: системы «Тинькофф», «Почта Банк», Home Credit, «Уралсиб», QIWI, «Райффайзен», «Росбанк», «МТС Банк» и «БКС Банк».
Отключение банков вовсе не означает, что заблокированы криптовалютные операции. Binance устроена таким образом, что сама биржа непосредственного участия в транзакциях не имеет, однако она выступает в роли страховки для активов пользователей на случай, если произойдёт непредвиденное обстоятельство. В теории санкционными банками и дальше можно пользоваться для покупки криптовалюты через p2p, но с гораздо большей возможностью потерять деньги: тех. поддержка для них отключена, как и гарантии перевода. Кроме того, обговаривать стоимость продажи или покупки той или иной криптовалюты придется лично в чате с продавцом/покупателем. Тут Binance "умывает руки".
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