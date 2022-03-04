Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Kachka За пост начислено вознаграждение
Российские магазины повышают цены на процессоры: Ryzen 9 5950X за 250 тысяч, а Core i9-12900K за 160 тысяч рублей
В связи с прекращением поставок Intel и AMD цены будут расти и дальше
анонсы и реклама
3060 Ti Gigabyte Aorus почти за 200 тр
i9 12900Kf со скидкой 20 тр
<b>RX 6500XT </b> в Ситилинке
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде

Сегодня впервые было официально объявлено о том, что AMD и Intel, решив поддержать правительства США и Англии, и их санкционную политику против России, полностью вышли с российского рынка. За ними последует дефицит видеокарт Radeon и Arc Alchemist, процессоров Intel Core и AMD Ryzen. Из-за одной лишь новости о прекращении сотрудничества отечественные магазины уже подняли цены на процессоры для компьютеров.

реклама

Так, топовый Core i9-12900K сегодня продают за 156 тыс. рублей при рекомендованной цене в $590. Core i7-12700K можно найти за 150 тыс. рублей, а народный Core i5-12600K – за 105 тыс. рублей. Максимальная цена за Core i5-12400 уже превышает 70 тыс. рублей при рекомендованной цене в $200.

Похожая ситуация с продуктами AMD: Ryzen 9 5950X стоит почти 250 тыс. рублей (РРЦ $800), Ryzen 9 5900X продают за 177 тыс. рублей (РРЦ $550), а классический Ryzen 5 5600X затягивает 95 тыс. рублей при РРЦ $300.

анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Aorus по цене не Ti
RTX 3080 за 288 тр в Ситилинке
RTX 3090 MSI за 539 тр
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза

Наиболее привлекательные цены на все модели в Ситилинке и на Авито. DNS продажу процессоров сегодня утром прекратил, убрав соответствующий раздел с главной страницы, что вполне логично: чем меньше чипов останется на складе, тем выше на них будет стоимость. Достаточно демократичные цены на процессоры на AliExpress, хоть там и отсутствуют некоторые модели вроде Core i5-12400 или i5-12600K.

#amd #intel
20
Показать комментарии (20)

Материалы по теме

Intel и AMD приостановили поставки в Россию видеокарт и процессоров, а на очереди PlayStation 5 и Xbox Series S/X
Замечен новый процессор Intel Core i7-12650HX — это может быть мобильная адаптация Alder Lake-S
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Apple открыла магазины re:Store в России спустя сутки после громкого заявления Тима Кука
51
Европейские авиационные лизинговые компании оказались на грани банкротства из-за санкций против РФ
80
Российские учёные изобрели ракетный двигатель нового поколения, превосходящий аналоги в 10 раз
18
Как не потерять доступ к Windows, если Роскомнадзор заблокирует Microsoft
110
Глобальная версия Poco X3 Pro получает стабильное обновление MIUI 13
16
Российские и белорусские геймеры устроили играм CDPR ливень из негативных отзывов в Steam на фоне прекращения продаж в РФ и РБ
106
Представлен новый российский смартфон AYYA T1 стоимостью 15 тысяч рублей
17
Санкции нанесли удар по российским майнерам – окупаемость GeForce RTX 3080 увеличилась до 36 месяцев
112
Депутат Госдумы представила замену iPhone – отечественный AYYA T1 за 15 тысяч рублей
37
69 смартфонов Xiaomi получат MIUI 13 на Android 12 в первой половине 2022 года
1
Похоже, авторы Ghost of Tsushima готовят продолжение игры
1
Биткоин дешевеет, а Binance обещает пока не блокировать аккаунты жителей РФ
36
Очередная сборка Windows 11 пытается сократить углеродные выбросы
1
Процессоры Эльбрус лишили доступа к открытому ПО OpenBLAS, а Microsoft ушла с российского рынка
39
В свежем видео вестерна Weird West показали взаимодействие с NPC
2
IOI рассказала, что нового ждёт Hitman III в марте
+
Исследователи Колледжа Тринити обнаружили новую терапевтическую мишень для лечения тяжелых форм астмы
1
Новый Doogee S98: 2 дисплея, игровой CPU, камера ночного видения, защита от воды и зарядка 33 Вт
+
Microsoft временно прекращает реализацию товаров и услуг на территории России
126
Ученые Стэнфорда научилась не только эффективно очищать сточные воды, но и добывать из них ценные элементы
4

Популярные статьи

Google отключил монетизацию на YouTube – чего ждать дальше, и как не потерять подписчиков и деньги
101
Получите Windows 11 в подарок в ходе праздничной распродажи в честь 8 марта
Об участии иностранного капитала в российских банках
56
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z690 Extreme
16
Апгрейд дешевого китайского микроскопа и почему это сомнительное занятие
14
Horizon Forbidden West — рецензия
7
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 7 3700X и Core i5-11400F в связке с GPU GeForce RTX 3060 Ti и Radeon RX 5700 ХТ
4
Орион: созвездие, в котором находятся массивные звездные ясли и самые яркие звезды
7
О ремонте Sony Xperia Z2 и почему не стоит чинить модуль экрана
5

Сейчас обсуждают

Дмитрий
05:19
ты дальше то пиши статью. вырезал что выгодно пропаганде а дальше то вот что написано: "При этом, как отмечает источник "Интерфакса" в телеком-отрасли, Cogent Communications, хотя и принадлежит к ...
СМИ: в России могут легализовать использование пиратского софта родом из объявивших санкции стран
Дмитрий
05:16
ахаха (шутка)
СМИ: в России могут легализовать использование пиратского софта родом из объявивших санкции стран
Дмитрий
05:11
они так и сидят. фишка в том что сам ютуб закроют. и стримить придется на другом а это заново подписоту набирать
Google отключил монетизацию на YouTube – чего ждать дальше, и как не потерять подписчиков и деньги
Василь Дорошенко
05:10
Нахуй! - единственное направление для рашистов! Там движок попроще! Привыкайте!
Российские учёные изобрели ракетный двигатель нового поколения, превосходящий аналоги в 10 раз
Дмитрий
05:09
Китай недавно запустил траву свой аналог твича
Google отключил монетизацию на YouTube – чего ждать дальше, и как не потерять подписчиков и деньги
Дмитрий
05:08
гуглил гуглил не нашел
Google отключил монетизацию на YouTube – чего ждать дальше, и как не потерять подписчиков и деньги
Дмитрий
05:04
есть мир и от тинькофф
Google отключил монетизацию на YouTube – чего ждать дальше, и как не потерять подписчиков и деньги
Дмитрий
05:00
Раньше ездили в Москву собирать комп. теперь будут в Казахстан или Латвию где ближе кто то в Китай. Процессор на границе никто не заберет
Игровой компьютер за 1 миллион рублей – магазины РФ подняли цены на видеокарты и процессоры в 2 раза
Леди Яга
04:57
Пришла бЯда откуда не ждали...
Игровой компьютер за 1 миллион рублей – магазины РФ подняли цены на видеокарты и процессоры в 2 раза
Дмитрий
04:55
нету никаких запретов на ввоз гражданской продукции. тоесть просто едешь из питера куда угодно границу переходишь покупаешь и назад. никто не отнимет процессор. Страны безвизовые есть. А барыги дн...
Российские магазины повышают цены на процессоры: Ryzen 9 5950X за 250 тысяч, а Core i9-12900K за 160 тысяч рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем