В связи с прекращением поставок Intel и AMD цены будут расти и дальше

Сегодня впервые было официально объявлено о том, что AMD и Intel, решив поддержать правительства США и Англии, и их санкционную политику против России, полностью вышли с российского рынка. За ними последует дефицит видеокарт Radeon и Arc Alchemist, процессоров Intel Core и AMD Ryzen. Из-за одной лишь новости о прекращении сотрудничества отечественные магазины уже подняли цены на процессоры для компьютеров.

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Так, топовый Core i9-12900K сегодня продают за 156 тыс. рублей при рекомендованной цене в $590. Core i7-12700K можно найти за 150 тыс. рублей, а народный Core i5-12600K – за 105 тыс. рублей. Максимальная цена за Core i5-12400 уже превышает 70 тыс. рублей при рекомендованной цене в $200.

Похожая ситуация с продуктами AMD: Ryzen 9 5950X стоит почти 250 тыс. рублей (РРЦ $800), Ryzen 9 5900X продают за 177 тыс. рублей (РРЦ $550), а классический Ryzen 5 5600X затягивает 95 тыс. рублей при РРЦ $300.

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Наиболее привлекательные цены на все модели в Ситилинке и на Авито. DNS продажу процессоров сегодня утром прекратил, убрав соответствующий раздел с главной страницы, что вполне логично: чем меньше чипов останется на складе, тем выше на них будет стоимость. Достаточно демократичные цены на процессоры на AliExpress, хоть там и отсутствуют некоторые модели вроде Core i5-12400 или i5-12600K.