В основе консолей также лежат GPU AMD.

Пару дней назад в числе корпораций, которые отказались работать с российскими поставщиками, оказались AMD и Intel – крупнейшие игроки на рынке процессоров для ПК. Более того, AMD, наряду с nVidia, славится своими графическими процессорами Radeon. Сегодня официальные представители Intel и AMD подтвердили опубликованные ранее слова Ассоциации электронных коммуникаций: все поставки процессоров и видеокарт в Россию и Беларусь на время заморожены.

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В связи с наложенными на Россию санкциями, AMD останавливает поставки ускорителей и процессоров, ровно также, как и Intel. Это означает, что её новые карты Arc Alchemist, на которые возлагались столь большие надежды, в том числе и то, что они смогут догнать nVidia по цене и производительности, не появятся в РФ, пока в США не снимут санкции. Дебют Arc Alchemist ожидался в конце текущего месяца.

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Кроме того, в санкционном листе обозначено, что запрет на поставки распространяется не только на готовые продукты американского производства, но и на устройства, включающие в себя отдельные компоненты из США. Следовательно, консоли нового поколения Sony PlayStation 5 и Xbox Series S/X, которые построены на графике AMD Radeon, тоже перестанут приезжать в Россию, хоть их количество и так было ограничено дефицитом.

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