Цена, соответственно, будет максимально демократичной.

Во время всех тревожных событий, которые происходят на востоке Украины и на границах Тайваня, пандемия Covid-19 временно отошла на второй план, а уж о тотальном дефиците графических ускорителей и вовсе можно было легко забыть. Однако он не исчез, и продолжает идти своим чередом. Купить видеокарты всё так же сложно, их цены практически не падают. Единственным выходом для тех, кто не хочет тратить на RTX 3080 сразу несколько зарплат, остаётся сервис облачного гейминга GeForce Now.

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Он позволяет геймерам не платить за текстолит десятки тысяч рублей, а получить топовую видеокарту на полгода через интернет. Для комфортной игры потребуется лишь стабильное соединение и $100 для разовой оплаты. В набор функций входит виртуальная аренда RTX 3080 на 8 часов каждый день, поддержка 1440р и 120 fps.

Стоит отметить, что у тарифа есть несколько явных недостатков: во-первых, многие пользователи покупают видеокарту, чтобы наслаждаться её футуристичностью и строгостью форм, чувствовать её в своём компьютере и созерцать радужную подсветку. Во-вторых, 6 месяцев – это слишком долгий период времени. Не всем столько нужно.

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В ближайшее время nVidia планирует внести коррективы в сервис GeForce Now и добавить новый тариф: всё то же самое, но RTX 3080 будет сдаваться в аренду помесячно. Вероятнее всего, за $20. Опять же, сумма не маленькая. Если вы хотите иметь реальную карту, логичнее было бы на неё накопить, подождать, пока опустятся цены.

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