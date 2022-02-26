В связи с известными событиями на востоке Украины Западный мир решил занять чёткую позицию: помогать военными ресурсами, советами, санкциями, но лично в операцию не вмешиваться. По оценкам экспертов, новая волна санкционной политики может нанести экономике России значительный ущерб. На данный момент пакет не полный, однако уже можно уверенно вычеркнуть из российского импорта таких производителей автомобилей как Audi, Mercedes-Benz, Porsche, Citroen, Jaguar, Land Rover, BMW, Volkswagen, Skoda и General Motors. Все производители объявили о том, что приостанавливают поставки своих продуктов в РФ.

Ещё более тревожные новости поступают от Тайваньской компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, более известной как TSMC. Российским партнёрам были отосланы предупреждения, что сотрудничество в скором времени может быть остановлено. По имеющимся данным, соответствующие намерения появились после запроса со стороны Америки. Правительство США в рамках санкционной политики призывает TSMC перестать экспортировать карты памяти, графические процессоры (AMD и nVidia), жесткие диски и прочие компоненты для ПК, соответствующих аналогов которых в России нет.

Директор по разработкам в России Иван Покровский сообщает, что в случае разрыва отношений с TSMC возникнет необходимость перехода на 22-нм техпроцесс. Или же, альтернативный выход, – развивать собственное производство и добиться полного импортозамещения в ближайшие сроки.