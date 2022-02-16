Логично, что теперь, прежде чем покупать игру, её можно будет опробовать.

Как мы помним, хоть эта тема уже порядком устарела, на релизе Cyberpunk 2077 игроков не впечатлил. Постоянные баги и плохая оптимизация вызывали тысячи негативных комментариев в день, а пустой город Найт-Сити отпугивал тех, кто готов был смириться со всеми недочётами. Сегодня, спустя год после выхода игры, она безусловно преобразилась в хорошую сторону. Политика CD Projekt RED тоже стала более лояльной по отношению к пользователям.

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Пример тому – решение пойти на уступки игрокам и ввести для приставок PlayStation 5 и Xbox Series X/S возможность забрать игру бесплатно и навсегда. К сожалению, не всю игру, а только фрагмент. Некий ознакомительный кусочек, чтобы покупатели смогли своими глазами увидеть, насколько изменился Cyberpunk 2077 за год, оценить играбельность экшена и решить, стоит ли его покупать за полную стоимость.

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Это событие приурочено к проходившей вчера презентации, во время которой акцент делался на обновлённую версию Cyberpunk 2077 для консолей нового поколения. Вполне очевидно, что данное решение должно немного смягчить отношение игроков к студии и от части вернуть их доверие, накопленное после релиза культовой The Witcher 3: Wild Hunt. К слову о ней, в CDPR также пообещали, что в 2022 году выпустят обновлённую версию Ведьмака для тех же консолей и персональных компьютеров.