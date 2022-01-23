Все студии могут заранее продемонстрировать геймплей, а GSC – нет.

Недавно мы с вами обсуждали, что по сути своей S.T.A.L.K.E.R. 2 – довольна странная игра. В обещанном геймплейном трейлере длительностью в 5 минут геймплея максимум секунд на 30. Разработчики о проекте молчат, выдвигая сомнительные инициативы по типу покупки дорогих NFT-скинов почти за год до релиза. У фанатов остаётся вопрос, на какой стадии проект, раз его переносят.

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С запозданием в пару месяцев свой комментарий по поводу игрового мира дал комьюнити-менеджер S.T.A.L.K.E.R. 2 с ником Super_Prophet из GSC Game World. Главное, что у него спросили, это причина, по которой разработчики так и не показали полноценный геймплей без срежиссированных склеек, футажей и кат-сцен, на что он ответил небольшим рассказом о проблемах при создании видеоигр.

По его словам, показать тот или иной момент готовым не представляется возможным по той причине, что даже имея целую локацию, готовую к публичному анализу, она так или иначе будет содержать мелкие баги. То же самое касается любого предмета: в случае, если он находится в хорошем состоянии, всегда найдется взаимодействующая с ним не готовая деталь, которая испортит впечатление. Super_Prophet уверен, что разглашать подробные детали S.T.A.L.K.E.R. 2 пока что не имеет смысла, т.к. игра не работает как цельный продукт. Многие текстуры плохо адаптированы для динамичных действий.

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Комьюнити-менеджер косвенно намекнул, что необходимый фанатам момент обычно наступает, когда та или иная игра "уходит на золото". Таким образом можно сказать, что в скором времени реального геймплея Сталкер 2 мы точно не увидим. До "ухода на золото" ещё минимум 9 месяцев.