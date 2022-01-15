На 2024 Take-Two планирует огромные маркетинговые траты.

Некоторое время назад, изголодавшись по новой GTA, фанаты приняли стратегию искать зацепки о ходе разработки игры везде, где это только возможно. Нельзя сказать, что это не принесло никаких плодов: именно так мы узнали, что на 2024 год корпорация Take-Two планирует огромные маркетинговые траты. Поразмыслив над тем, на рекламу чего можно потратить миллионы долларов, фанаты остановились на Grand Theft Auto 6. И эта теория имеет место быть.

реклама

Ещё одно предположение относительно игры было сделано, когда фанаты обнаружили в финансовом отчёте для инвесторов упоминание того, что в 2024 году прибыль Take-Two увеличится минимум на 14-15% относительно нынешних годовых значений. Аналитик инвестиционно-банковской компании Jefferies Стивен Тотило рассказывает, что существуют лишь несколько громких названий Take-Two, которые могли бы вселить такую большую уверенность в будущей прибыли. Одно из них – GTA 6.

анонсы и реклама -18 000р на MSI RTX 3070 Очень дешевая 3060 Ti Gigabyte Aorus - смотри 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI -29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Независимый исследователь рынка Дуг Кройтц предполагает, что в отчёте речь идёт не о непосредственном выходе GTA 6, т.к. это бы принесло не +14%, а в разы больше. Упоминается скорее всего дата анонса, когда Take-Two покажет нам первый трейлер GTA 6. Со стороны разработчиков на этот счёт пока что комментариев не было.

Источник.