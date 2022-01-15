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Вокруг даты анонса GTA 6 поднялась новая волна хайпа после публикации Take-Two отчета для инвесторов
На 2024 Take-Two планирует огромные маркетинговые траты.
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Некоторое время назад, изголодавшись по новой GTA, фанаты приняли стратегию искать зацепки о ходе разработки игры везде, где это только возможно. Нельзя сказать, что это не принесло никаких плодов: именно так мы узнали, что на 2024 год корпорация Take-Two планирует огромные маркетинговые траты. Поразмыслив над тем, на рекламу чего можно потратить миллионы долларов, фанаты остановились на Grand Theft Auto 6. И эта теория имеет место быть.

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Ещё одно предположение относительно игры было сделано, когда фанаты обнаружили в финансовом отчёте для инвесторов упоминание того, что в 2024 году прибыль Take-Two увеличится минимум на 14-15% относительно нынешних годовых значений. Аналитик инвестиционно-банковской компании Jefferies Стивен Тотило рассказывает, что существуют лишь несколько громких названий Take-Two, которые могли бы вселить такую большую уверенность в будущей прибыли. Одно из них – GTA 6.

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Независимый исследователь рынка Дуг Кройтц предполагает, что в отчёте речь идёт не о непосредственном выходе GTA 6, т.к. это бы принесло не +14%, а в разы больше. Упоминается скорее всего дата анонса, когда Take-Two покажет нам первый трейлер GTA 6. Со стороны разработчиков на этот счёт пока что комментариев не было.
Источник.

#gta 6
2
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