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Шестилетняя RX 480 в тестах показала себя лучше, чем новая RX 6500 XT за $200
Характеристики одинаковы, а в некоторых моментах RX 6500 XT даже уступает.
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Шесть лет назад, в далёком 2016 году, AMD выпустила на рынок видеокарту RX 480 с 4 Гб видеопамяти. Среди основных возможностей карты красовалась не малая мощность в 5.8 TFLOPs, поддержка двух основных кодеков H265 и H264, средне-бюджетный ценник в $200 (15 тыс. рублей) и память типа GDDR5. Недавно во время мероприятия CES 2022 компания представила преемницу RX 480 – видеокарту RX 6500 XT с ровно тем же ценником и похожими характеристиками.

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По заявлениям AMD, ускоритель относится к категории бюджетных и выйдет в продажу в 20-х числах текущего месяца. Только пользователи, которые уже успели сравнить обе видеокарты, не совсем понимают, зачем кому-то покупать RX 6500 XT вместо RX 480. "Бумажные" сравнения показали, что за те же 4 Гб графической памяти (на этот раз нового типа GDDR6), геймеры получат отсутствие кодеков H265 и 4К H264 и более низкую производительность (5.77 TFLOPs). За RX 6500 XT покупателям придётся отдать такие же деньги, да ещё и с наценкой от перекупщиков и спекулянтов, превышающей сегодня стоимость самой карты в 2-3 раза.

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Большие надежды возлагаются на архитектуру новейшего поколения RDNA 2, обеспечивающую многократное ускорение на аппаратном уровне по сравнению с программной реализацией, а также на 16 Мб кэша Infinity Cache. Предполагается, что эффективнее всего он покажет себя в разрешении 1080р.
Источник.

#rx 6500 xt
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