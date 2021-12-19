Доля Китая в майнинге биткоина до сих пор велика.

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Уже около полугода Китайские власти уверенными темпами приближаются к полному запрету на майнинг на территории всей страны. Стоит отметить, что под запретом подразумевается не только покупка криптовалюты, но и её продажа на биржах, а также добыча с помощью видеокарт или интегральных схем. Как выяснили журналисты из CNBC, всю строгость закона о виртуальных деньгах некоторые майнеры на себе так и не ощутили.

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До запрета Китай был эпицентром добычи криптовалюты, там майнили практически 80% всех биткоинов в мире, из-за чего вред окружающей среде в крупных городах вскоре мог перерасти в экологическую катастрофу. Учёные из Кембриджского университета утверждают, что количество добытых блоков в Китае сейчас равняется нулю, однако источники CNBC говорят об обратном.

Китайская аналитическая компания Qihoo 360 подтверждает, что только за ноябрь 2021-го ежедневно в майнинге участвовали 110 тыс. IP-адресов. Иными словами, доля Китая "в биткоине" до сих пор достигает 20%. Большая часть адресов находятся в провинциях Цзянсу, Шаньдун, Чжэцзян и Гуандун.

Собеседник CNBC с прозвищем Kirk говорит, что крупные и средние майнеры давно переместились в более прибыльные страны по типу США, потому что у них были на это свободные средства. Мелкие трейдеры остались в Китае. Например он, Kirk, арендовал для своих ферм небольшую государственную ГЭС, которая не была подключена к общей сети электроснабжения: любые перепады в потреблении тока сразу фиксируются властями.

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Среди причин запрета на майнинг Kirk выделил две: необходимость развития цифрового Юаня – местной китайской валюты в формате виртуальных денег, и невозможность контролировать финансовые потоки. Чрезмерная концентрация криптовалюты создавала хаос в финансовой структуре Китая.