Команда Tor в свою очередь тоже пошла в наступление.

С начала декабря российские пользователи не могли понять, почему популярный анонимный Tor-браузер начал работать всё хуже и хуже, обвиняя разработчиков в ненадлежащем уходе за поисковиком. Как оказалось, команда Tor Project не виновата: за проблемами в подключении стоял Роскомнадзор. Вначале регулятор "без объявления войны" отключил несколько ключевых серверов, после чего в сети появилось официальное письмо к создателям Tor.

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Официальная позиция Роскомнадзора такова: на главном сайте Tor Project содержится запрещённая в России информация (какая – не уточняется). Если её не удалят, регулятору придется самостоятельно ограничить доступ российским пользователям к Tor. Разработчики в свою очередь "пошли в наступление" и предложили использовать вместо публичных мостов частные соединения. Возможно, решение даже помогло, но избежать блокировки от Роскомнадзора не удалось. На данный момент большая часть пользователей из России на сайт Tor зайти не может.

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Стоит отметить, что доля россиян в анонимном сёрфинге составляет 15% от общего трафика, поэтому полную блокировку Tor едва ли можно считать возможным. Уменьшение его аудитории в разы – более реальная цель.

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