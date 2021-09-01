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Как вы знаете, выпуск Cyberpunk 2077 не прошел без трудностей: на разработчиков вылилась волна негатива со стороны геймеров, недовольных огромным количеством багов. К слову, она продолжается и до сих пор, несмотря на все попытки CD Projekt RED исправить ситуацию. Одна из них – Патч 1.3, который выпустили пару недель назад. Он исправил много критических ошибок и ускорил производительность, добавив fps, однако никто не знал, какой ценой дались нововведения.

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Изначально предполагалось, что Cyberpunk 2077 будет городом будущего: сияющие огни, неоны на стенах, вывесках, фонарных столбах; большое количество панорамных стёкол, в которых бы отражался мир игры. Такой игра и оказалась, правда из-за этого даже RTX 3090 в 4K с ультра-настройками и трассировкой её потянуть не смогла. Как сообщают пользователи с Reddit, хорошо опробовавшие обновление 1.3, CDPR смогла ускорить Cyberpunk за счёт его даунгрейда.

Например, вот несколько комментариев, дающих понять, о чём идёт речь:

– "Раньше улицы были очень похожи на зеркала. Теперь есть только маленькие лужи"

– "Я ехал около часа, просто, чтобы посмотреть на освещение, но заметил, его заметное уменьшение"

– "Похоже, что изменение графики задействовано повсюду, а не только на транспортных средствах".

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Пользователи отмечают, что после обновления Найт-Сити стал похож на рядовой город из рядовой игры. После "путешествия" по нему складывается ощущение, будто разработчики намеренно повысили fps понижением графических элементов. Следовательно, если картинка на экране у пользователей в порядке, создателям осталось лишь исправить пару мелких багов, что не займёт много времени.