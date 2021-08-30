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Wccftech: сейчас самое время покупать видеокарту RTX 30 по низкой цене из-за скорой криптозимы

После сентября велика вероятность нового альтсезона.
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Как уже принято у майнеров, ближе к зиме начинаются активные движения в сфере курсов криптовалют, растёт Bitcoin, за ним остальные монеты, и начинается альтсезон: период бычьего роста всех альткоинов, который может продолжаться несколько месяцев. Как правило, в это время цены на видеокарты тоже растут, причем разница в цене между декабрём и январём может достигать нескольких раз. Аналитики прогнозируют, что новый альтсезон и криптозима уже близко.

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В основном на это указывает факт нового подорожания графических ускорителей по сравнению с двумя неделями ранее. Восстановление до рекомендованных цен продлилось очень недолго: после того, как Bitcoin упал, было самое удобное время покупать видеокарты. Впрочем, сейчас, как сообщает wccftech, вероятнее всего, последний шанс переплатить наименьшую сумму и "навсегда забыть о стоимости устройства".

Ресурс 3dcenter, проанализировав статистику продаж, считает, что вскоре вся серия RTX 30 вновь уйдёт в дефицит, а цены на карты поднимутся. Это показывает свежая статистика с начала августа. Тогда карты nVidia стоили примерно на 10% дешевле, чем сейчас, а AMD – на 5%. Переплата за RTX 30 сейчас составляет 60%, а за RX – 64%. Наибольшие наценки имеет серия Big Navi: за RX 6800 даже сегодня за такой чип придётся переплатить 100% от рекомендованной стоимости.
Источник.

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