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Пару дней назад в интернете распространились первые слухи, что компания Western Digital обманывала пользователей путём изменения прошивки SSD-накопителя WD Blue SN550 и комплектации устройства в худшую сторону без уведомления об этом. Покупатели пожаловались, что на коробке заявленная скорость записи составляет 2 Гбайт/с, а на самом деле накопитель не выдаёт больше 390 Мбайт/с при полной загрузке SLC-кеша.

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Некоторое время представители компании молчали, делая вид, что проблема надумана, однако недавно сделали официальное заявление от лица всей компании, в котором признались, что производитель и правда действовал нечестно и незаконно. В будущем, по словам Western Digital, подобных инцидентов больше не повторится. Отныне в компании будут пристально следить за каждой изменённой характеристикой, а в случае непредвиденных обстоятельств обещают вовремя освещать в соц. сетях все новшества.

Извинений от компании смогли добиться журналисты из иностранного издания The Register, которые поинтересовались у Western Digital, с какой даты началась продажа WD Blue SN550 с новой прошивкой и комплектацией. Ответ был следующим: с июня 2021 года. Уже сегодня технические данные и паспорт устройств содержит свежие и корректные данные.

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