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nVidia: 80% всех проданных RTX 3000 во 2-м квартале достались геймерам

Спекулянтов, видимо, в статистику не включали.
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Недавно nVidia отчиталась перед инвесторами о достижениях во 2-м квартале 2021 года. По словам представителей компании, за аналогичный период прошлого года чистая выручка возросла более чем на 275%. По сравнению с первым кварталом текущего – на 110%. Финансовый директор и главное публичное лицо nVidia Колет Кресс рассказала, что прибыль наблюдалась в трёх ключевых сегментах: профессиональных ускорителях, серверных чипах и геймерских видеокартах. Последняя категория получила наибольшее количество выручки.

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Её, следуя логичной цепочке выводов и умозаключений мисс Кресс, принесли геймеры и любители видеоигр. Утверждение довольно странное, учитывая, что большая часть карт, реализованных в России, была раскуплена спекулянтами и перекупщиками.

Так или иначе, как бы там ни было, финансовый директор утверждает обратное: 80% всех ускорителей RTX 3000 достались именно геймерам. Вопрос, как в компании отличали геймера, который вскоре перепродаст карту по личным мотивам от геймера, который ее оставит, а потом начнет майнить, на конференции не поднимался. Откуда nVidia взяла такую уверенность в своих данных – тоже не сообщается.

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Сейчас обсуждают

Батон322
21:20
скорее =16 амдшных
Процессоры Intel 12-го поколения получат значительный прирост IPC по сравнению с предшественниками
АдамантитоваяРуда
21:19
пиздаболы ебаные.
nVidia: 80% всех проданных RTX 3000 во 2-м квартале достались геймерам
Каа
21:19
Опробовано... Только пробовал на сей раз на хвалёном Райзене 3600...
Процессоры Intel 12-го поколения получат значительный прирост IPC по сравнению с предшественниками
Beriya
21:18
Ты память не учёл! До 3800 гнать есть смысл, дальше мизерный прирост
Процессоры Intel 12-го поколения получат значительный прирост IPC по сравнению с предшественниками
Beriya
21:16
Каа, у тебя на более мощном процессоре поднимется средний и 0.1%. Продай ты уже свой проц, пока спрос есть
Процессоры Intel 12-го поколения получат значительный прирост IPC по сравнению с предшественниками
Каа
21:16
Упор в видеокарту был даже на 10400F, а качество я выставил равное с Иви. Так что возможно отыграл бы ещё кадра 3-5 супер разгоном 10600К, поимел бы геморрой с его охладом, а овчина выдела не стоит......
Процессоры Intel 12-го поколения получат значительный прирост IPC по сравнению с предшественниками
t-dirt
21:16
эти ядрышки не что иное как алу из обычных гпу нвидиа и амд. те что обозначены как матричные - для тензорных расчётов ии, через нейросети. а векторные это уже для выполнения задач с плавающей запятой....
Процессоры Intel 12-го поколения получат значительный прирост IPC по сравнению с предшественниками
_db_
21:15
Архитектуры разные. Энергоэффективность разная. Считайте что два процессора в одном )))
Процессоры Intel 12-го поколения получат значительный прирост IPC по сравнению с предшественниками
swr5
21:14
Зачем делать ядра разными, сделайте универсальные - когда надо высокороизводительными, когда не надо высокоэкономичными. Зачем это деление? Интел просто лохов разводит.
Процессоры Intel 12-го поколения получат значительный прирост IPC по сравнению с предшественниками
Евгений Спицын
21:13
ладно не сортесь, как девочки, ремастеры обозревают в сравнение с оригиналом, так принято, это признак наличия интелекта, а потом уже, игру оценивают в целом. Если ты не играл в оригинал, то лучше не...
Mafia Definitive Edition: все очень неоднозначно
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