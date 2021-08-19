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Недавно nVidia отчиталась перед инвесторами о достижениях во 2-м квартале 2021 года. По словам представителей компании, за аналогичный период прошлого года чистая выручка возросла более чем на 275%. По сравнению с первым кварталом текущего – на 110%. Финансовый директор и главное публичное лицо nVidia Колет Кресс рассказала, что прибыль наблюдалась в трёх ключевых сегментах: профессиональных ускорителях, серверных чипах и геймерских видеокартах. Последняя категория получила наибольшее количество выручки.

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Её, следуя логичной цепочке выводов и умозаключений мисс Кресс, принесли геймеры и любители видеоигр. Утверждение довольно странное, учитывая, что большая часть карт, реализованных в России, была раскуплена спекулянтами и перекупщиками.

Так или иначе, как бы там ни было, финансовый директор утверждает обратное: 80% всех ускорителей RTX 3000 достались именно геймерам. Вопрос, как в компании отличали геймера, который вскоре перепродаст карту по личным мотивам от геймера, который ее оставит, а потом начнет майнить, на конференции не поднимался. Откуда nVidia взяла такую уверенность в своих данных – тоже не сообщается.