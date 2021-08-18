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Долгие годы журналисты бьются над тайной первого создателя криптовалютной системы. За все это время им удалось точно выяснить одно – имя – Сатоши Накамото. Как оказалось теперь, псевдоним. Под "ником" Сатоши в сети в реальном мире скрывался некто Хэл Финни – личность очень туманная и мало известная. Достоверные факты указывают, что ещё в 1993 году на одном из гиковских форумов Хэл подробно описал принцип работы современных NFT-систем и криптовалютных транзакций в целом.

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Если мнение главного журналиста Bloomberg Эрика Балчунаса верно, а все найденные факты указывают именно на это, можно сказать, что создателя Биткоина уже нет в живых. Хэл Финни умер в 2014 году в своем родном штате Калифорния. Официальная причина смерти – боковой амиотрофический склероз.

Как известно, 22 503 из первых 54 316 блоков Bitcoin, добытых путем майнинга, Сатоши Накамото, как создатель криптовалюты, забрал себе. Тогда он посчитал это справедливым, но сейчас, если бы он был бы жив, ему бы принадлежали более миллиона монет на сумму 61 миллиарда долларов. С этой цифрой он бы легко вошёл в первую двадцатку самых богатых людей планеты. Т.к. в живых его нет, миллион BTC остался "висеть в воздухе", а с ним и долларовое состояние.