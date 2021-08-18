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Новая видеокарта Intel Alchemist с 6 Гб GDDR6 была представлена с помощью 1 000 дронов

Такой презентации мир ещё не видал.
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Недавно в сети появился слух, что Intel приступила к разработке собственной мощной видеокарты с большим количеством видеопамяти. Очевидно, что компания прослышала о том, что её раскрыли, поэтому вчера прошла официальная презентация новой линейки графических процессоров. Презентация, к слову, оказалась мягко говоря необычной. В таком свете видеокарты не показывал ещё никто.

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Intel, зная требования ко всем новым продуктам, а особенно на рынке графических ускорителей, решила, что наиболее эффективно будет анонсировать чип Alchemist при помощи тысячи дронов. Элементы дизайна карты в мельчайших подробностях можно было разглядеть, когда рой беспилотников создал огромный макет чипа прямо в воздухе.

Сама Intel пока не рассказала, в каких конфигурациях будет поставлять чипы, а также не раскрыла содержание первой линейки. Вероятнее всего, представленная карта будет самой мощной. Она имеет 2-х кулерную систему охлаждения и 16 Гб GDDR6. Работать устройство будет на базе процессора DG2 и микроархитектуры Xe-HPG. Топовая комплектация получит около 512 исполнительных блоков.

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