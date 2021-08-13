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Как правило, майнеры, при выборе устройств для добычи криптовалют, практически обделяют вниманием карты компании AMD. Они относительно дорогие, по сравнению с конкурентами, да ещё и имеют более низкую производительность в майнинге. Поэтому большая часть "ущерба" всегда доставалась nVidia. Так было до того момента, как позавчера AMD представила новинку RX 6600 XT. Ей тут же заинтересовались майнеры.

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Случилось это неспроста. Как выяснили эксперты, сравнив результаты RX 6600 XT с другими графическими чипами, карта AMD выдаёт один из самых высоких хешрейтов на своё энергопотребление. При более-менее средней работе чип показывает 32 MH/s на 55 Вт. Та же RTX 3060, с которой соперничает карта, способна выдавать всего лишь 37 MH/s на 110 Вт. Энергопотребление у нее почти в 2 раза выше, однако работает она с теми же цифрами.

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В то же время у устройств GPU Asic Power хешрейт колеблется в районе 1-3 MH/s на 55 Вт. Выходит, что майнить на RX 6600 XT выгоднее в 15 раз. Ещё одно сравнение: Radeon RX 580 выдаёт 32 MH/s, а потребляет 130 Вт. Разница видна даже невооружённым глазом. Конечно, сравнивать карту с "лидерами майнинга" (RTX 3080) не нужно. Они майнят со скоростью в 91 MH/s и потребляют при этом 230 Вт.