Майнеры начали распродавать видеокарты из ферм
Нынешняя ситуация на рынке видеокарт переходит от крайности к крайности: ещё вчера графических чипов не было совсем (все доступные товары распродали), а сегодня их тысячи тысяч. Вот только никому они не нужны. И проблема не в том, что они дорогие. Их "выбросили" майнеры.
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Как известно, видеокарты после майнинга должны стоить как минимум в 3 раза дешевле, ведь их мощность может в любой момент иссякнуть. Прямо во время игры в любимый шутер такая видеокарта может загореться, взорваться или просто отключиться. Притом, отличить карту после майнинга от самой обычной, на глаз никак не возможно.
Массовый "выброс" видеокарт спровоцировали агрессивные действия со стороны китайского правительства. Оно запретило любые криптовалютные махинации во всех провинциях. Наиболее пострадали майнеры из Внутренней Монголии и Сычуаня. Тамошние добытчики криптовалюты как раз таки и начали распродавать их всем желающим по вменяемым ценам.
Так, на рынке наконец появились NVIDIA GeForce RTX 3090 и AMD Radeon RX 6900 XT. GTX 1066 и Radeon RX 478 можно приобрести по рекомендуемой стоимости. Наверное, не стоит говорить, что покупать такие продукты не стоит. Видеокарты месяцами использовались круглыми сутками без какого-либо охлаждения.
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