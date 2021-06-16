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Посчитать, сколько именно видеокарт скупили любители криптовалюты, всегда было сложным заданием. К тому же, ещё и никому не нужным. Как правило, можно ограничиться словом "все". Конечно, не буквально все видеокарты. Большую часть. Консалтинговое агентство Jon Perrie Research таки решило искоренить сомнения геймеров по поводу причин дефицита графических процессоров.

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Аналитики говорят, что майнеры только за первый квартал 2021 года скупили более 700 тысяч видеокарт. По их данным, это около 25% всего существующего на то время предложения. Таким образом, умножив 700 000 на 4, мы можем выяснить, что общее количество видеокарт превышало 2 миллиона 800 тысяч штук. Впечатляющее количество, как для дефицита. В деньгах 700 тысяч видеокарт – 500 миллионов долларов.

В то же время аналитики рассказывают, что майнинг – не единственная, хоть и одна из весомых причин сложившейся тяжелой ситуации. Частично виноваты проблемы с поставками. Производители столкнулись с нехваткой чипов, из-за чего у них не было возможности наладить поставки графических процессоров. Недавнее исследование показало, что цены на видеокарты выросли в 4 и больше раз.

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