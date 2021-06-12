Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Dailymail: ученые в США исследуют утраченную возможность людей к регенерации частей тела

Эпидермис, кончено же, не считается.
[ ] для раздела Блоги
1
RTX 3070 Ti в Ситилинке
Еще одна RTX 3070 Ti по сниженной цене
<b>RTX 3070 Ti в Регарде</b> дешевле всех
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
-30 000р на RTX 3070 в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

В мире существует немало загадочных животных, наделённых "суперспособностями". Одно из них – мексиканская саламандра аксолотль. В её силах в кратчайшие сроки восстановить любую часть тела, будь то лапы, глаза, туловище, внутренние органы, голова или даже мозг. Оценив несправедливость ситуации, учёные из биолаборатории MDI в штате Мэн, США, решили выяснить, почему же люди не имеют ничего похожего. Их вывод следующий: имеют.

реклама

Сравнивая строение тела саламандр и мышей, ученые выяснили, что первым иммунные клетки макрофаги позволяют осуществлять полную регенерацию, а вторым только вредят, образовывая на теле так называемые рубцы. Данные рубцы блокируют всяческие попытки организма к регенерации. Почему и как они появляются – узнать пока что не удалось, однако специалисты работают и над этим.

Хорошая новость в том, что если мозговые сигналы, способствующие появлению рубцов, удастся искоренить, любое млекопитающее получит безграничную власть над своим телом. Скрытый потенциал к восстановлению клеток, по словам Джеймса Годвина, директора той самой лаборатории, будет открыт уже очень скоро. Учёным осталось лишь понять, почему на месте утраченных тканей появляются рубцы. Кроме того, в наших днк уже предварительно заложен генетический код, отвечающий за регенерацию. Не спроста ведь младенцы и дети могут восстанавливать кончики пальцев.
Источник.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6700 XT
21
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS TUF Gaming F17 (FX706HE)
7
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Atomic Lite
10
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980
14
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3070 Ti Suprim X
14
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – июнь 2021
29
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
24
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
14
Обзор и тестирование блока питания Aerocool Aero Bronze 750M
38
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2021
29

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2021
8 июня 2021 29
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
30 мая 2021 22
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
4 июня 2021 45
Обзор и тестирование NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti – лучшая видеокарта для геймера?
2 июня 2021 135
Деньги вперед: главные игры июня 2021 года
5 июня 2021 37
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
9 июня 2021 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Цены на видеокарты продолжают падать – GeForce RTX 3070 в России продают со скидкой до 30 000 рублей
65
Xiaomi анонсировала обновлённую глобальную прошивку MIUI 12.5
2
Защита от майнинга у RTX 3070Ti тоже бесполезна - карта зарабатывает до 5$ в день на ERGO, RVN и CFX
34
В Epic Games Store раздают шутер Control и подписку Discord Nitro
15
8 смартфонов Xiaomi и Redmi получили Android 12 с прошивкой MIUI 12 – список нововведений
+
Xiaomi выпустила большой сборник прошивок MIUI 12.5 от 10 июня для 49 актуальных смартфонов
4
Итоги продаж GeForce RTX 3070 Ti в DNS – массовые возвраты и проблемы с корзиной у покупателей
25
Цены на видеокарты продолжают падать - NVIDIA RTX 3080 распродают с огромными скидками до 75000 руб
48
Майнинг Chia Coin теряет привлекательность, что уже привело к снижению цен на жёсткие диски в РФ
22
Жёсткие диски ощутимо подешевели после падения цены Chia до абсолютного минимума – скидки до 42%
26
Авторы Escape from Tarkov показали «Улицы Таркова» — самую амбициозную локацию в игре
14
Фермер из Англии добывает Эфириум на 42 больших фермах за счёт переработки коровьего навоза – BBC
8
Илона Маска не приняли в созданное им объединение американских майнеров
84
34 смартфона Xiaomi получили стабильную ОС Android 11 на MIUI 12 и MIUI 12.5
3
Новая версия Android 12 стала доступна для 24 смартфонов Xiaomi, ASUS, Google и других компаний
+
Майнеры из РФ массово скупают GeForce RTX 3080 – лучшая карта для добычи Эфира по скидке до 75 000р
19
MSI вернула в строй сверхбюджетную GeForce GT 730 с привлекательным ценником и пассивным охлаждением
16
GeForce RTX 3080 Ti уже стоит дешевле, чем GeForce RTX 3080 из-за ограничений в добыче Ethereum
7
Новые процессоры Intel нельзя будет поменять: компания планирует припаять их к плате
29
Firaxis выпустила «Антологию» Civilization VI — полное собрание контента для своей популярной 4X-стратегии
+

Популярные статьи

Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980
14
Ищем все оптимальные способы собрать бюджетный игровой ПК летом 2021 года
17
Задержка отображения мониторов Display lag, и как выбрать монитор с ее минимальным значением
26
Фреоновые парокомпрессионные системы охлаждения компьютеров, их готовые серийные решения
24
Warhammer 40.000: Space Marine: абсолютный пафос
11
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Atomic Lite
10
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6700 XT
21
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS TUF Gaming F17 (FX706HE)
7

Сейчас обсуждают

Дункан Маклауд
19:40
Проблема в том что другие шиткоины появляются, словно грибы после дождя.
Аналитики считают, что к 2030 году рынок мобильных видеоигр вырастет до $272 млрд
SATelit
19:40
А тем временем в замке у шефа - Видеокарта ASUS GTX 1060 - 21 381,64 руб. https://aliexpress.ru/wholesale?catId=&SearchText=1060%20Super
Выбор оптимальной видеокарты на вторичке для бюджетного геймера – GeForce 1060 vs Radeon 580 от TG
Spambomber_1
19:39
А вот кому отрастить ранее откушенный хер? Пендосы кэнафорд. ггг
Dailymail: ученые в США исследуют утраченную возможность людей к регенерации частей тела
Дедувка Морощщщ
19:39
Здесь еврей и ты и я, мы единая семья: от шабата до шабата брат наёбывает брата.
За год цены на видеокарты выросли в два-три раза
дунаев дмитрий
19:38
"зачем майнеры занимаются активной добычей альткоинов, если есть старый добрый Эфириум?" только в твоем воспаленном мозгу! пс.исключения могут быть только с новыми монетами которые пока не купить!
Выясняем, какую криптовалюту выгоднее добывать на видеокартах – Эфириум vs EClassic и Conflux
John McKay
19:36
И что этой фоткой ты хотел сказать? Очень старый типа? Что сопроцессор и проц низя перекинуть на другую плату? Ну так ты перднул в лужу. Тут проц стоит в сокете (Socket PGA 132) И меняется камушек пр...
Новые процессоры Intel нельзя будет поменять: компания планирует припаять их к плате
дунаев дмитрий
19:35
а добывать эфир и покупать за него класик или Conflux в надежде на их рост, не судьба?) или это сложно для тебя?)
Выясняем, какую криптовалюту выгоднее добывать на видеокартах – Эфириум vs EClassic и Conflux
Spambomber_1
19:35
На безрыбье ему сам Evgeniy Som на сракотан харканёт. Или, по дружески, подставит. Хер их, глиномесов, разберёшь. ггг
Выясняем, какую криптовалюту выгоднее добывать на видеокартах – Эфириум vs EClassic и Conflux
SeTi2019
19:33
После многих лет гейминга, трахать телок у тебя получится разве что по удалёнке. Но зато выбор огромный и самые лучшие звёзды
Выбор оптимальной видеокарты на вторичке для бюджетного геймера – GeForce 1060 vs Radeon 580 от TG
Sergey Zaitsev
19:32
В настройках фищику обсчет ставь на теслу и фпс х2
Старые операционные системы вместе с видеокартами Kepler потеряют поддержку в новых драйверах NVIDIA
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем