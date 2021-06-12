Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В мире существует немало загадочных животных, наделённых "суперспособностями". Одно из них – мексиканская саламандра аксолотль. В её силах в кратчайшие сроки восстановить любую часть тела, будь то лапы, глаза, туловище, внутренние органы, голова или даже мозг. Оценив несправедливость ситуации, учёные из биолаборатории MDI в штате Мэн, США, решили выяснить, почему же люди не имеют ничего похожего. Их вывод следующий: имеют.

реклама

Сравнивая строение тела саламандр и мышей, ученые выяснили, что первым иммунные клетки макрофаги позволяют осуществлять полную регенерацию, а вторым только вредят, образовывая на теле так называемые рубцы. Данные рубцы блокируют всяческие попытки организма к регенерации. Почему и как они появляются – узнать пока что не удалось, однако специалисты работают и над этим.

Хорошая новость в том, что если мозговые сигналы, способствующие появлению рубцов, удастся искоренить, любое млекопитающее получит безграничную власть над своим телом. Скрытый потенциал к восстановлению клеток, по словам Джеймса Годвина, директора той самой лаборатории, будет открыт уже очень скоро. Учёным осталось лишь понять, почему на месте утраченных тканей появляются рубцы. Кроме того, в наших днк уже предварительно заложен генетический код, отвечающий за регенерацию. Не спроста ведь младенцы и дети могут восстанавливать кончики пальцев.

Источник.