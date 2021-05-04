Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Chia Coin официально запущена: криптовалюта, создавшая дефицит HDD, уже продаётся на биржах

Её нынешняя стоимость – 62 рубля.
[ ] для раздела Блоги
10
RTX 4000 дешево в Ситилинке, можно брать
RTX 3060 по цене 2060 Super
4Tb WD за 27 000р - новые цены на харды
8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

За последнюю неделю сеть заполонили новости о китайской криптовалюте Chia Coin (XCH), которая ещё до выхода создала в Гонконге дефицит жёстких дисков. Не удивительно, что за ней наблюдает весь интернет. Месяц назад аналитики предрекали ей великое будущее, ведь она активно следует трендам. По сути, если хорошенько разобраться, она и есть тренд. Особенность Chia в том, что она полностью экологична. Для её добычи не требуются видеокарты, процессоры или вычислительные мощности. Нужно иметь всего лишь вместительный HDD или SSD.

реклама

Так или иначе, узнать, сможет ли она достигнуть вершин Биткоина и Эфириума, нам удастся уже совсем скоро. Сегодня, 3 мая, как и планировалось, состоялся её официальный релиз. Около 7 вечера по МСК криптовалюта появилась на coinmarketcap, а следом перешла на крупнейшие биржи вроде Binance.

На данный по момент стоимость Chia Network (XCH) составляет 62 рубля, однако стоит учитывать, что вместе с ней продаётся Chia IOU (XCH), но уже за 862 доллара (65 тыс. руб.) за одну монету. Она тоже сегодня появилась впервые. Чем обусловлено "раздвоение" одной монеты на две, пока что не ясно. Возможно, что друг к другу они не имеют никакого отношения.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
27
Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i3-10320 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Ti
5
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT: непоколебимый во всем
22
The Medium: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
10
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B560-I Gaming WIFI
7
Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
23
Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super VS Athlon 240GE & Radeon RX 570
33
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
17
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6700 XT Gaming X 12G: «Гейминг» в новом формате
32

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
29 апреля 2021 23
Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super VS Athlon 240GE & Radeon RX 570
28 апреля 2021 33
Ретроклокинг: первый и последний AMD Athlon XP
22 апреля 2021 142
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT: непоколебимый во всем
1 мая 2021 22
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix Scar 17 G733Q
25 апреля 2021 22
The Medium: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
21 апреля 2021 34

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Американские автолюбители массово отказываются от электрокаров и возвращаются на ископаемые топливо
253
58 смартфонов Xiaomi получат Android 11 на MIUI 12.5 в 2021 году – список и сроки выхода
5
Как установить обновление Windows 10 May 2021 прямо сейчас
20
На фоне майнинг-бума и дефицита видеокарт GeForce GTX 1650 набирает популярность в Steam
15
CPU Apple M1 в 20 раз быстрее Intel расходуют ресурс SSD и могут вывести его из строя за 11 месяцев
14
Ставшие дефицитом в магазинах жесткие диски всплывают на Авито у спекулянтов
49
Глава Банка России не рекомендует покупать PlayStation 5 в кредит
30
Почти новый Xiaomi Redmi Note 9 Pro загорелся в руках у ребёнка
2
Выбираем оптимальную недорогую видеокарту на вторичном рынке: GTX 1050 Ti vs RX 570/580 от Benchmark
53
3 новых модификации для игры Ведьмак 3 расширяют игровой мир и добавляют множество квестов
5
Виталик Бутерин стал миллиардером после того как Эфириум преодолел планку в 3000 долларов
22
На Reddit появились скриншоты из Battlefield 6
1
NVIDIA порекомендовала владельцам видеокарт GeForce оперативно обновить драйверы для своего железа
21
Фанат Diablo II потратил 4 года, чтобы собрать всю коллекцию предметов
1
AMD запрещает производителям материнских плат предлагать поддержку BIOS процессора Ryzen 5000
103
Доступные видеокарты AMD на базе Navi 33 (RDNA 3) могут догнать Radeon RX 6900 XT по быстродействию
21
Стоит ли переплачивать за дополнительные ядра — Ryzen 5 5600X против Ryzen 7 5800X в тесте JT
4
Стала известна примерная дата релиза S.T.A.L.K.E.R. 2
3
Radeon RX 6800 XT из игрового ПК Dell Alienware оказалась похожа на Radeon VII
3
3 подразделения Rockstar ищут тестировщиков для неизвестной игры - возможно это GTA 6
4

Популярные статьи

Добывать Chia Coin уже поздно – 5 причин, почему не стоит сегодня вкладывать миллион в жёсткие диски
77
Обзор и тест ASRock N68C-GS4 FX: Всемогущий комбайн
46
Сравнение intel i9 10850К с Ryzen 5800Х в 11 современных играх
69
Добавляем кулерам поддержку сокета АМ4. Часть 2
52
Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
27
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i3-10320 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Ti
5
Немного о форках криптовалют и про различия хардфорка и софтфорка
7
Как играется The Elder Scrolls III в 2021 году. Часть 1 - Morrowind
4
Улучшаем интерфейс и дизайн Windows 10 с помощью простых и бесплатных программ
1

Сейчас обсуждают

Егор Деревенский
01:28
чтоб создавать оборудование для ВИЭ нежно нефти больше чем на производство энергии из нефти. ВИЭ нужно чтоб законным образом грабить народ продавая более дорогое электричество.
Американские автолюбители массово отказываются от электрокаров и возвращаются на ископаемые топливо
omoikane
01:26
Те же локации с новой графикой можно увидеть в ТЕСО. Игра не та немного, но ностальгирующим зайдет.
Как играется The Elder Scrolls III в 2021 году. Часть 1 - Morrowind
Егор Деревенский
01:24
ты даже не представляешь что делают их нефти. в автомобиле все из нефти кроме металлов .
Американские автолюбители массово отказываются от электрокаров и возвращаются на ископаемые топливо
nazgulsh
01:22
пофиксил один минус, по мне так это самый логичный вариант, говорить одно, делать другое.. нас так вон 20 лет уже имеют по этой схеме ))))
Первые партии чипов NVIDIA с улучшенным ограничителем хешрейта при майнинге отправлены партнёрам
nazgulsh
01:20
жизневажно платить за коммуналку и пожрать, так точно, что еще рабу надо )
Лишь 7 % получивших подарки пользователей Epic Games Store впоследствии купили там игру
kOOlik
01:19
Я брал там рдр2 тк на тот момент было дешевле всего. Но после этого собирал только халяву.
Лишь 7 % получивших подарки пользователей Epic Games Store впоследствии купили там игру
nazgulsh
01:18
я купил там Анно крайний на распродаже, в принципе было пох где брать, но там было с распродажей дешевле, чем в моменте той же распродажи у Юбиков, а в Стиме няма )
Лишь 7 % получивших подарки пользователей Epic Games Store впоследствии купили там игру
nazgulsh
01:17
интерфейс там это песня, ага, хотя вроде через пару лет что-то поменяли чуть-чуть в лучшую сторону, но это через пару лет..
Лишь 7 % получивших подарки пользователей Epic Games Store впоследствии купили там игру
nazgulsh
01:15
логично, продавать 10 монет или сразу 100 тысяч )))
Chia Coin официально запущена: криптовалюта, создавшая дефицит HDD, уже продаётся на биржах
ego0550
01:14
Может и будет, пока что на бирже ввод не работает и там сливается премайн разработчиков и маржа биржи за листинг. Не исключено, что как только простым смертным откроют ввод монет - цена упадет на 90% ...
Chia Coin официально запущена: криптовалюта, создавшая дефицит HDD, уже продаётся на биржах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем