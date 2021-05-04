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За последнюю неделю сеть заполонили новости о китайской криптовалюте Chia Coin (XCH), которая ещё до выхода создала в Гонконге дефицит жёстких дисков. Не удивительно, что за ней наблюдает весь интернет. Месяц назад аналитики предрекали ей великое будущее, ведь она активно следует трендам. По сути, если хорошенько разобраться, она и есть тренд. Особенность Chia в том, что она полностью экологична. Для её добычи не требуются видеокарты, процессоры или вычислительные мощности. Нужно иметь всего лишь вместительный HDD или SSD.

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Так или иначе, узнать, сможет ли она достигнуть вершин Биткоина и Эфириума, нам удастся уже совсем скоро. Сегодня, 3 мая, как и планировалось, состоялся её официальный релиз. Около 7 вечера по МСК криптовалюта появилась на coinmarketcap, а следом перешла на крупнейшие биржи вроде Binance.

На данный по момент стоимость Chia Network (XCH) составляет 62 рубля, однако стоит учитывать, что вместе с ней продаётся Chia IOU (XCH), но уже за 862 доллара (65 тыс. руб.) за одну монету. Она тоже сегодня появилась впервые. Чем обусловлено "раздвоение" одной монеты на две, пока что не ясно. Возможно, что друг к другу они не имеют никакого отношения.