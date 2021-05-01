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Согласно источникам, грядёт новая волна майнинга. Никто не утверждает, что классические Bitcoin и Ethereum отойдут на второй план, но скоро на одной линии с ними встанет новая криптовалюта Chia Coin. Прямиком из Китая, как и известный всем вирус, она станет новым этапом развития децентрализованных систем для человечества. Только в хорошем смысле. Ей предрекают огромнейшие ценовые достижения уже в этом году.

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Речь в сегодняшней новости пойдёт про подъём популярности HDD объёмом от 4 до 16 ТБ в Украине. Ровно месяц назад, когда первые майнеры Chia ещё сидели в Китае, а весь мир ничего не знал про криптовалюту, стоимость среднего жесткого диска WD Purple на 8 ТБ составляла не больше 7 000 гривен (20 тыс. руб.). На данный момент устройство стоит более 15 000 гривен (40 тыс. руб.). Вследствие того, что спрос на накопители большого объёма вырос в 1.5-2 раза, на рынке наблюдается сильное подорожание. Некоторые особенно знаменитые качеством модели оказались в дефиците. На графике снизу вы можете увидеть степень спроса на диски 8 ТБ. Показательный момент начинается с 1 января 2021 года.

Вместе с HDD подорожали и обычные пользовательские SSD на 500 Гб-1 ТБ. За месяц их стоимость возросла на 2 000 гривен (5 300 рублей). В этой ситуации очевидным является факт, что когда криптовалюта появится в продаже на биржах, полноценный дефицит накопителей начнётся не только в Украине. Худшая ситуация с предложением сейчас наблюдается только в Китае. Напомним, что официальный релиз Chia Coin намечен на 3 мая текущего года.

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