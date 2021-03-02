Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В прошлый раз мошенники на eBay, о которых мы вам рассказывали, продавали фотографии видеокарт нового поколения под видом реальных устройств. О подвохе сообщалось в заголовке, но таким образом, чтобы догадался далеко не каждый пользователь. И уж тем более, узнать, что вместо товара отправят фотографию, было не под силу покупателю, совсем незнакомому с графическими процессорами и их особенностями.

реклама

Тренд на обман клиентов со временем усовершенствовался. Сегодня картинок GeForce RTX 3080, 3070 или 3090 уже почти не встретишь, зато широко распространены пластиковые версии карт масштабом 3:1. Хитрый мошенник, решивший получить лёгкие деньги, напечатал на 3D-принтере видеокарту из пластика и поставил на неё сногсшибательный на первый взгляд ценник – 590 долларов США или 44 000 рублей. На деле реальное устройство, под видом коего и позиционирует свой товар продавец, имеет рекомендуемую стоимость в 700 долларов.

С учётом того, что из-за майнинга дешевле 1 000 долларов или 74 000 рублей такую видеокарту не встретишь, данное предложение кажется заманчивым. Кроме того, с лотом проводились неизвестные операции, поэтому, утверждать, что пользователю, по ошибке купившему муляж, придёт хотя бы пластиковая карта, тоже нельзя.

Источник.