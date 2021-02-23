Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Джойстики для новой PlayStation 5 нужно будет менять через каждые 400 часов игры

С учётом минимального времени игры.
[ ] для раздела Блоги
1
RTX 3070 - много плат и цена пошла вниз из-за падения криптовалют
Еще одна RTX 3070 по сниженной цене
RTX 4000 дешевле чем 3060 Ti
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Футуристичный контроллер DualSense, оформленный под тематику будущего, оказался не таким крепким и перспективным, как на первых рендерах. Исследователи и энтузиасты со всего мира ещё неделю назад начали обсуждать сроки службы, а после них окончательный вердикт взялась поставить сервисная компания iFixit, как раз специализирующаяся на ремонте техники. Во многом на чрезмерное внимание к джойстику повлиял "дрейф" стиков и частые заявления пользователей о том, что их устройства часто уводит в разные стороны.

реклама

По результатам выяснилось, что компания Sony напрямую импортирует технологию у некой корпорации ALPS, документация которой указывает, что максимальный срок нажатий без каких-либо отклонений у стиков – 2 миллиона раз. Допустимое значение, после чего джойстик ведёт себя некорректно, составляет 500 тысяч нажатий.

Запустив популярный шутер Call of Duty: Warzone, команда iFixit получила весьма низкий результат – всего 417 часов нормальной игры. Незадолго после этого времени начали появляться первые поломки. Парочка нехитрых расчётов доказала, что при ежедневном проведении в играх по 2-3 часа, уже через полгода контроллер DualSense придёт в негодность, а если при тех же самых расчётах брать среднестатистического геймера (5-9 часов активной игры в сутки), то время "жизни" джойстика сокращается до 4-5 месяцев.
Источник.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
4
Kingdom Come Deliverance: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
19
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5600 ХТ
14
Обзор и тестирование корпуса Deepcool Gamer Storm Macube 310P
4
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti
38
Watch Dogs Legion: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
15
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
25
Assassin's Creed Valhalla и Assassin's Creed Odyssey: тестирование лучших игровых компьютеров
12
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante 360
28
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
12

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
18 февраля 2021 25
Ретроклокинг: доисторический Overclocking
13 февраля 2021 205
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti
19 февраля 2021 38
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe WD Black SN850 объемом 2 ТБ
11 февраля 2021 46
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante 360
16 февраля 2021 28

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi сообщила о завершении жизненного цикла для 24 актуальных смартфонов 2018-2019 годов
25
Рекомендованные цены на GeForce RTX 3060 стартуют с 500 долларов, а магазины получают большие партии
46
Стали известны розничные цены первых моделей GeForce RTX 3060 — новинки вряд ли станут народными
69
Курс Ethereum всего за сутки обвалился на 25%, ощутимо снизив прибыльность майнинга
158
52 смартфона Xiaomi получили операционную систему Android 11
3
Коррекция курсов Ethereum и Bitcoin принесла доверчивым инвесторам убытки на 4 миллиарда долларов
101
Энтузиаст сравнил графику оригинальной Diablo II с ремастером
15
GeForce RTX 3060 уже появилась на вторичном рынке по цене около 80000 рублей
111
Перекупщики торгуют видеокартами GeForce RTX 3060 за несколько дней до начала продаж
28
Биткоин и Ethereum резко просели, но геймерам пока что не стоит обнадёживаться
99
Ноутбуки на процессорах AMD теряют до 48% скорости при отключении от розетки, а Intel всего 10%
28
Объявления о продаже видеокарт RTX 3060 уже появились на «Авито»
36
Asgard выпустит модули оперативной памяти DDR5 к дебюту процессоров Intel Alder Lake
26
Контроллер памяти Ryzen 7 5700G позволил разогнать DDR4 до 5333 МГц и добиться задержки 44 нс
15
Бюджетный 6-ядерный Core i5-11400 обошёл 10-ядерный Core i9-10900K в одноядерном тесте Geekbench
19
Хакер EMPRESS взломала DRM Denuvo в Immortals: Fenyx Rising - Assassin’s Creed Valhalla на очереди
8
Процессор Core i5-11400 оказался до 35% быстрее предшественника в тестах Geekbench
153
Xiaomi Redmi Note 9T: народный 5G-смартфон с мощным процессором
10
Перекупщики на Авито предлагают GeForce RTX 3060 в любом количестве по относительно низким ценам
17
Из-за поломки двигателя Boeing 777-200 пришлось вывести из эксплуатации все самолёты серии
44

Популярные статьи

Цены на видеокарты продолжают расти — смотрим стоимость и анализируем последствия
60
Антимайнерская игровая сборка для экономных, позволяющая запускать игры в 1080р без лишних переплат
31
Небольшой тест пассивного кулера из проекта "Ultra-silent office PC with Intel Core i7"
27
История о том, как я чуть не стал майнером, но остался геймером несмотря на выгоду и большой доход
31
Цена ключей для Windows 10 Home и Pro снижена до 1100 рублей на распродаже
Мир Дж. Р. Р. Толкина в игровой индустрии
4
Kingdom Come Deliverance: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
19
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
4
Linux Mint, Windows 8.1 или Windows 10 LTSB - разбираемся на практике, что выбрать для старого ПК
7
Краткий обзор док-станции для HDD от ORICO
14

Сейчас обсуждают

SATelit
21:57
Да ты что, 329$ для не Тi была... И это рекомендации для розницы.. Так что и не мечтай. Соглашусь только с тобой в плане барыг и их спекуляций на новинках...
В сеть попало изображение платы MSI GeForce RTX 3060 GAMING X
Renegade1979
21:57
Тоже наполовину казахстанец, а наполовину мордва? А потом еще и не верят в ордынское ИгЪо, а вот же оно, с мордой на байке едет ))
Экшен Days Gone выйдет на PC уже этой весной
omoikane
21:57
У консолей есть огромный рынок БУ дисков. Это почти как торренты только даже на западе работает легально :D Студи за перепродажу ничего не получают.
В 2021 году на ПК выйдет целый список громких эксклюзивов PlayStation 5 - первым станет Days Gone
Renegade1979
21:55
Надо чтоб ефир постоянно падал и потом поднимался, комсы по 100 баксов на вывод с кошельков! Красота будет
Курс Ethereum всего за сутки обвалился на 25%, ощутимо снизив прибыльность майнинга
omoikane
21:55
У тебя явно не было консоли :D Тот же DG может на пк и будет получше выглядеть слегка, но мыла там особого нет, купи себе плойку 5 и 4к телик :D А в каком нить анче или лоу сглаживалка лучше чем в бо...
В 2021 году на ПК выйдет целый список громких эксклюзивов PlayStation 5 - первым станет Days Gone
Зеновий Радеонович
21:54
Учитывая торренты, совсем не плохо ) Да и 3тье там весьма "рядом" со вторым.
В 2021 году на ПК выйдет целый список громких эксклюзивов PlayStation 5 - первым станет Days Gone
Иван Иванов
21:54
соснольщики не люди.
Джойстики для новой PlayStation 5 нужно будет менять через каждые 400 часов игры
omoikane
21:53
у ПК рынок еще меньше :D
В 2021 году на ПК выйдет целый список громких эксклюзивов PlayStation 5 - первым станет Days Gone
SATelit
21:52
Где? Рекомендованная цена курткой - 329$, калькулятор дать для пересчёта в рубли?
Перекупщики на Авито предлагают GeForce RTX 3060 в любом количестве по относительно низким ценам
omoikane
21:51
то что мобилки то понятно всем, только вот пк на 3тем месте, а именно он ближе всего к консольному геймингу, а не мобильный на телефоне :D
В 2021 году на ПК выйдет целый список громких эксклюзивов PlayStation 5 - первым станет Days Gone
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем