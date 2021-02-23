Джойстики для новой PlayStation 5 нужно будет менять через каждые 400 часов игры
Футуристичный контроллер DualSense, оформленный под тематику будущего, оказался не таким крепким и перспективным, как на первых рендерах. Исследователи и энтузиасты со всего мира ещё неделю назад начали обсуждать сроки службы, а после них окончательный вердикт взялась поставить сервисная компания iFixit, как раз специализирующаяся на ремонте техники. Во многом на чрезмерное внимание к джойстику повлиял "дрейф" стиков и частые заявления пользователей о том, что их устройства часто уводит в разные стороны.
реклама
По результатам выяснилось, что компания Sony напрямую импортирует технологию у некой корпорации ALPS, документация которой указывает, что максимальный срок нажатий без каких-либо отклонений у стиков – 2 миллиона раз. Допустимое значение, после чего джойстик ведёт себя некорректно, составляет 500 тысяч нажатий.
Запустив популярный шутер Call of Duty: Warzone, команда iFixit получила весьма низкий результат – всего 417 часов нормальной игры. Незадолго после этого времени начали появляться первые поломки. Парочка нехитрых расчётов доказала, что при ежедневном проведении в играх по 2-3 часа, уже через полгода контроллер DualSense придёт в негодность, а если при тех же самых расчётах брать среднестатистического геймера (5-9 часов активной игры в сутки), то время "жизни" джойстика сокращается до 4-5 месяцев.
Источник.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила