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Футуристичный контроллер DualSense, оформленный под тематику будущего, оказался не таким крепким и перспективным, как на первых рендерах. Исследователи и энтузиасты со всего мира ещё неделю назад начали обсуждать сроки службы, а после них окончательный вердикт взялась поставить сервисная компания iFixit, как раз специализирующаяся на ремонте техники. Во многом на чрезмерное внимание к джойстику повлиял "дрейф" стиков и частые заявления пользователей о том, что их устройства часто уводит в разные стороны.

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По результатам выяснилось, что компания Sony напрямую импортирует технологию у некой корпорации ALPS, документация которой указывает, что максимальный срок нажатий без каких-либо отклонений у стиков – 2 миллиона раз. Допустимое значение, после чего джойстик ведёт себя некорректно, составляет 500 тысяч нажатий.

Запустив популярный шутер Call of Duty: Warzone, команда iFixit получила весьма низкий результат – всего 417 часов нормальной игры. Незадолго после этого времени начали появляться первые поломки. Парочка нехитрых расчётов доказала, что при ежедневном проведении в играх по 2-3 часа, уже через полгода контроллер DualSense придёт в негодность, а если при тех же самых расчётах брать среднестатистического геймера (5-9 часов активной игры в сутки), то время "жизни" джойстика сокращается до 4-5 месяцев.

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