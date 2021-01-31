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Самый богатый человек в мире назвал свои любимые игры – среди них только известнейшие тайтлы

Миллиардер имеет сильную тягу к общепризнанным хитам.
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Миллиардер Илон Маск, который сейчас является самым богатым человеком мира, уже не раз подтверждал, что такой серьёзный человек, как он, вполне может увлекаться видеоиграми. И не просто увлекаться, а быть их поклонником. Свидетельствует об этом даже то, что в свой фирменный автомобиль Tesla Model S он решил встроить целую систему, способную запускать даже The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 – одни из самых требовательных игр, существующих на данный момент.

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2 дня назад он написал в Twitter, что исправления, которые выходят для Cyberpunk 2077, в свою очередь нуждаются в ещё одних исправлениях, но тем не менее, эта игра ему нравится. В одном из многочисленных комментариев подписчица спросила, какие игры в целом приходятся ему по душе, и в какой из них он провёл больше всего свободного времени.

Однозначный ответ Маска – серия Halo. Не менее интересны для него Deus Ex (Square Enix), Half-Life 2 (Valve), Bioshock (Irrational Games), Mass Effect 2 (BioWare, Electronic Arts), Fallout 3 (Bethesda Game Studios) и Fallout: New Vegas. Стоит отметить, что миллиардер не назвал ни одной платформы, к примеру, PlayStation, Xbox, ПК, Nintendo и т.д.
Источник.

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