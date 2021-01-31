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Очереди за PS5 в Японии и продажа по талонам - дефицит приставок так и не преодолен

Хорошая приставка нынче нужна всем.
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Дефицит в производстве PlayStation 5 довёл ситуацию до того, что за консолью выстраиваются десятки тысяч людей, а получают устройства лишь единицы. Ранее мы показывали вам, как выглядят живые очереди в Японии, а сегодня большое желание японцев срочно приобрести устройство ещё раз подтвердилось. В Twitter выложили прямое включение из крупного магазина Yodobashi Camera, находящегося в центре Токио в районе Акихабара.

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В связи с тем, что сама приставка PlayStation 5 родом из Японии, не удивительно, что там новые запасы завозят с регулярной периодичностью, в отличие от всего остального мира. Местный магазин решил приобщиться ко всемирной борьбе с перекупщиками, забирающими с прилавков одновременно сотни консолей. Каждому потенциальному покупателю заранее выдавался специальной талон, подтверждающий его честные намерения.

К сожалению, чрезмерно долгая проверка подлинности талонов сделала своё дело: в конце видео заметно, что в какой-то момент толпа не выдержала и двинулась вперёд. Не помешало продажам и чрезвычайное положение, которое на днях ввело правительство Японии. Противоковидные меры никем не соблюдались, самые агрессивные покупатели пытались незаконно завладеть приставками, поэтому вполне предсказуемо, что магазин вскоре закрылся, продажи остановились, а на место вызвали полицию.
Источник.

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спасибо что разрешил им покупать консоль и играть в игры. им очень важно мнение нищего завистливого дoлбaeба из paшки
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