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Чего только не встретишь в Китае. Миллионы копий смартфонов производятся ежедневно, и нередко их заносят в метрополитены. Т.к. Китай – общепризнанная столица производства техники и многих других товаров, в их метро иногда происходят по-настоящему интересные вещи. Например, несколько дней назад удалось зафиксировать, как пользователь, ничего не смущаясь, пользуется загадочным смартфоном со складным экраном.

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Именно загадочным, по той причине, что происхождение его неизвестно. Ни один производитель на данный момент не выпускает ничего подобного. На трёх снимках, представленных ниже, виднеется некое устройство, которое сложно даже обозначить смартфоном. По форме оно напоминает планшет, только с экраном нового типа – складным. Об этом говорят два шарнира: сверху и снизу, а также вертикальный изгиб во всю высоту устройства.

Судя по всему, смартфон принадлежит местной компании Xiaomi, однако соответствующего значка не имеет. Два года назад корпорация запатентовала дизайн складного смартфона, но на тот, что использует посетитель метро, он ничем не похож. Неизвестное устройство не имеет фронтальной камеры и отверстий под динамики на экране. По сравнению с прошлым прототипом, новая версия выглядит, как её "старший брат". Кроме того, телефон одет в чехол, что значительно усложняет его опознание.