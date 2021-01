Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Вместе с новым поколением игровых консолей свой "день рождения" недавно отпраздновал новый движок Unreal Engine 5, пришедший на замену уже устаревшему Unreal Engine 4. Показать его в действии до сегодняшнего дня не решались, т.к. не было нужных материалов. Теперь они появились, а вместе с ними и короткометражный трейлер, показывающий геймплей самых ожидаемых тайтлов.

В трёх минутах ролика успели побывать 32 игры: Hogwarts Legacy, The Lord of the Rings: Gollum, RIDE 4, Kena: Bridge of Spirits, Pro Evolution Soccer 2022, Ghost Runner, Scarlet Nexus, ARK II, Unknown 9: Awakening, Sackboy: A Big Adventure, Destruction AllStars, Returnal, Black Myth: Wukong, S.T.A.L.K.E.R. 2, Outriders, The Medium, The Pathless, Everwild, The Callisto Protocol, Black 4 Blood, Chorus, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, Atomic Heart, Godfall, Senua’s Saga: Hellblade II, Stray, Little Devil Inside, Fortnite, Avowed, The Artful Escape и Ghostwire: Tokyo.

К сожалению, каждой из них уделили совсем мало времени: всего по 2-3 секунды. Учитывая масштаб таких игр, как новый Сталкер или Ghostwire: Tokyo, этого слишком мало. Видимо, разработчики посчитали, что детально разглядеть геймплей пользователи смогут уже после покупки игр. Да и кадры из ролика вовсе не новые. Это вырезки старых годов.

Источник.