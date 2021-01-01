У игрока случился приступ эпилепсии прямо во время игры в Cyberpunk 2077 – виноваты мигающие лампы
Казалось, чёрная полоса вокруг Cyberpunk 2077 начала постепенно превращаться в белую: баги и ошибки фиксятся, обновления/патчи выходят, разработчики изо всех сил стараются замять конфликты с пользователями, но недавно был задокументирован ещё один неприятный сюрприз. У игрового журналиста Лианы Руперт прямо во время прохождения миссии в Киберпанк неожиданно случился серьёзный приступ эпилепсии.
реклама
Незадолго после релиза, во время очередной сессии в Cyberpunk 2077, где главный герой одевает на себя гарнитуру с несколькими мигающими лампочками, у Лианы, по словам СМИ, начались грандиозные мышечные сокращения. Сама журналистка в интервью изданию заявила, что для восстановления речи ей потребовалось два с половиной часа, а нормально ходить она не смогла всю оставшуюся ночь.
Как говорят эксперты, большинство крупных видеоигр перед запуском вставляют маленькую плашечку с предупреждением обо всех визуальных эффектах, потенциально опасных для чересчур чувствительных людей. После проверки выяснилось, что CD Projekt RED ни о чём подобном не упоминали, а отключить проблемную сцены не получилось. В своём Twitter-аккаунте компания поблагодарила за своевременное оповещение и пообещала искоренить такого рода недочёты.
Источник.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила