Большинство устройств не вывезут графику S.T.A.L.K.E.R. 2 – игра не для старых консолей и слабых ПК
Сложившаяся ситуация с Cyberpunk 2077 многому научила других разработчиков. Решение выпускать полусырой продукт на рынок, претендуя на высочайшую оценку со стороны как критиков, так и геймеров, ни к чему хорошему не приведёт. Отрицать 13 миллионов проданных копий нельзя, но несмотря на это студию практически смыла волна негатива, которая, к слову, не утихла и сейчас.
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Уже в 2021 году планируется релиз продолжения игры S.T.A.L.K.E.R., так популярной среди СНГ-сообщества из-за знакомого, можно сказать, родного, сеттинга. На игру действительно ставятся высочайшие ожидания, т.к. прошлые части, особенно последняя "Зов Припяти", набравшая 8.7 баллов на Metacritic (User Score), впечатлила игроков реалистичной графикой, не стандартной для 2009 года.
Очевидно, команда разработчиков сделала некоторые выводы, ведь недавно PR-менеджер украинской компании GSC Game World Захар Бочаров рассказал, что на старых консолях, таких как PS4 или Xbox One игра не выйдет. Вчера он же и объяснил, почему. По его словам, Сталкер 2 уже разрабатывался в прошлом, однако его отменили (причины этому неизвестны). Новая игра, запланированная на 2021, по веским техническим причинам не сможет работать нигде, кроме самого топового и дорогого железа, впрочем, как и Cyberpunk 2077. Прошлое поколение, считает Захар, не вывезет ни масштабы, ни картинку игры.
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