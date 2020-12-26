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Половина игроков не сможет поиграть в S.T.A.L.K.E.R. 2 из-за отсутствия поддержки старых консолей

Выход есть – переходить на ПК и PS5.
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С момента выхода последней части легендарной серии игры S.T.A.L.K.E.R. прошло уже более 11 лет. После Зова Припяти, которая вышла в 2009, прославившаяся украинская студия GSC Game World забросила разработку, но два с чем-то года назад всех фанатов обрадовали счастливой новостью – в 2021 году состоится релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 – продолжения истории про неожиданную аномалию в зоне отчуждения, вследствие чего в ней появилось огромное количество мутантов и прочих нелицеприятных существ.

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Как обычно, за хорошей новостью чаще всего следует плохая. Так случилось и на этот раз, ведь добрая половина всех геймеров не смогут поиграть в новую часть на старом поколении консолей (PlayStation 4 и Xbox One). По решению разработчиков, игра выйдет только на ПК, Xbox Series X и, конечно, PlayStation 5. Пока что для консолей, которые купили вместе около 190 000 пользователей, а эта аудитория занимает не самую малую часть среди всех юзеров, портировать игру не собираются.

Это было в очередной раз подтверждено в аккаунте GSC Game World во ВКонтакте менеджером Захаром Бочаровым. Там разработчики написали, что версий для паст-гена нет, а также добавили не менее легендарную, чем сама игра, фразу: "И это, оружие убрал". Наверное, разъяснять её нет смысла. Каждый геймер прекрасно знает, что она означает.

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