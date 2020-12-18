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Cyberpunk 2077 превратили в скопление картофелей – показана самая худшая графика игры

Страшный сон владельцев консоли PS4.
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После того как CD Projekt RED сняла строжайшее эмбарго на публикацию обзоров Cyberpunk 2077 на PS4 и Xbox One, все увидели, на что в реальности похожа игра. Кроме багов, большинство текстур размыты до такой степени, что сложно разглядеть надписи и изначально предусмотренные световые эффекты. Но это ещё не самая худшая графика в игре. Недавно блогер DANNYonPC решил довести качество игрового мира Cyberpunk 2077 до самых минимальных значений.

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Забегая наперёд, скажем, что ему это действительно удалось. Графика упала настолько, что игра в буквальном смысле превратилась в скопление "картофелей", из-за чего автор назвал её картофельным модом на Cyberpunk 2077. Дальность прорисовки и чёткость изображения исчезла как таковая, а главные герои практически неузнаваемы. Например, рок-гитарист Джонни Сильверхенд частично лишился половины волос. Кроме прочего, не редко из пустоты появляются массивные текстуры объектов, после пропадая в неизвестность.

Такого результата DANNYonPC достиг с помощью понижения всех параметров в настройках игры и изменениями в системных файлах, где он опускал резкость мира, его отображение, прорисовку персонажей и т.д. Возможно, этим экспериментом автор хотел доказать владельцам PlayStation 4, что у них дела обстоят не так уж и плохо. По крайней мере, может быть и хуже.

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