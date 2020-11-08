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Множество людей именно сейчас, незадолго до выхода консолей нового поколения, сравнивают выгоду от их покупки. Наиболее интересующий всех вопрос – что будет стоить дешевле: игровая приставка или персональный компьютер. До сих пор дать корректный ответ было невозможно, так как комплектация приставок держалась в строжайшем секрете. Пару дней назад Sony и Microsoft сняли эмбарго на публикацию подобного рода материалов.

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Это событие дало понять, что консоль (на примере Xbox Series X) затянет практически на 70% меньше, чем аналогичный игровой ПК, способный запускать те же самые игры в похожем разрешении и качестве. Для сравнения брали новое устройство Microsoft. Как известно, Xbox X на старте получит стоимость в 500-550 долларов (39-42 тыс. руб.). По оценкам аналитиков, ПК с такой же производительность обойдётся в 1 080 долларов (84 тыс. руб.).

Комплектация следующая: процессор Ryzen 7 3700X. Его средняя стоимость – 300 долларов или 23 тыс. руб. Далее – достаточно быстрый SSD на интерфейсе PCIe 4.0. Он потребует вложения размером под 200 долларов (15 тыс. руб.). Наконец, для комфортной игры понадобится видеокарта Radeon RX 6800, которая ещё даже не поступила в продажу. Приблизительная стоимость – 580 долларов или 45 тыс. руб. Без учёта монитора, корпуса, клавиатуры и остальных важных компонентов, в общей сложности выходит немалая сумма в 84 тыс. рублей.

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Вывод: собственноручно собрать ПК с мощностью нового поколения консолей, конечно, можно, но дело это чрезвычайной сложности. Если покупатель ставит перед собой банальные задачи по типу гейминга и мультимедийных функций, ему больше подойдёт игровая приставка.

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