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Уже многие годы фанаты GTA 5 ждут анонс следующей части. Причём зря. Rockstar Games с объявлением игры не спешит. Как раз наоборот, по одной из версий, Grand Theft Auto 6 разрабатывается с 2017 года (возможно, даже раньше), а компания мастерски заметает всяческие следы. Большая часть фанатов считает, что как минимум до 2024-2025 игру можно не ждать. Затишье и отсутствие информации означают лишь одно - Rockstar хватает дохода от GTA 5. В последующее время компания планирует только улучшать её и выпускать на новых платформах.

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Так, с выходом консоли нового поколения Sony PlayStation 5 GTA 5 появится на ней в первую очередь. Только в модернизированном виде, и с некоторыми приятными бонусами для пользователей. Однако, это вовсе не отменяет того, что шестую часть могут анонсировать в любой момент. Как оказалось, это сделали ещё вчера. Правда, не Rockstar, а простой фанат.

Он опубликовал на своём аккаунте Reddit пост, в котором поделился коротким концепт-трейлером будущей GTA 6 длительностью в 32 секунды. Он отображает виденье пользователя по поводу того, как именно Rockstar Games представит миру Grand Theft Auto 6: после появления красивого фирменного логотипа компании идёт длительное молчание и нарастание напряжения, сменяющееся выцветанием латинской цифры 6 в стиле ретро. По мнению создателя ролика, игру анонсируют в 2023 году.

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