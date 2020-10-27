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Одна из самых популярных и успешных игр от студии Bethesda – The Elder Scrolls V: Skyrim, выпущенная в 2011 году, за короткое время завоевала сердца миллионов пользователей. В тот же год ей присудили следующие награды: премия VGX в номинации "Лучшая игра в жанре RPG", премия "Спутник" в номинации "Лучшая ролевая компьютерная игра" и премия Kerrang! Awards в номинации "Лучшая видеоигра". Все эти титулы действительно получены заслуженно, но, если верить недавнему судебному иску, игра продолжает жить за счёт конкурентов.

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Исходя из рассказа студии Human Head, их игра Rune 2 должна была выйти в 2017 году, однако из-за давления со стороны разработчика Bethesda, выпуск не удался. По словам студии, это произошло по той причине, что Rune 2 сюжетом и сеттингом очень походит на The Elder Scrolls V: Skyrim. Поданный иск обвиняет Bethesda в том, что компания приобрела Human Head, быстро преобразовала её в Roundhouse Studios, отменила релиз Rune 2, и со временем снова открыла студию.

Истцы, то есть компания Roundhouse Studios, жалуются на то, что сейчас их работу всячески замедляют, а также не дают корректно заниматься созданием игр. В качестве компенсации за причинённые неудобства, студия требует компенсацию в размере 100 миллионов долларов. Основная причина отмены релиза Rune 2 состоит в том, что игра, якобы, могла составить серьёзную конкуренцию TES V: Skyrim. Так ли обстоят дела на самом деле, выяснится после рассмотрения иска.

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