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Видеокарта RTX 3090 представлена в 13 нестандартных версиях – флагман nVidia пользуется большой популярностью

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Ещё вчера мы сообщали вам о том, что интернет-магазин Caseking выставил на продажу 17 различных моделей видеокарты RTX 3080. Младшая из них стоит от 740 евро (66 000 рублей), а старшая – 900 евро (80 000 рублей). Сегодня внимательные пользователи заметили, что почти столько же версий приобрела и наиболее мощная из всех моделей – флагманская Geforce RTX 3090, которая поразила фанатов своими немаленькими габаритами.

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Сейчас в продаже у сайта внушительный ассортимент, включающий в себя 13 модификаций. Начинает длинный список видеокарта Inno3D GeForce RTX 3090 Gaming X3 за 1 576 евро или 140 000 рублей. Далее по возрастанию цен следуют: PNY GeForce RTX 3090 XLR8 Gaming EPIC-X RGB, Inno3D GeForce RTX 3090 iChill X3, Inno3D GeForce RTX 3090 iChill X4, Gigabyte GeForce RTX 3090 Eagle OC 24G, ASUS GeForce RTX 3090 TUF Gaming 24G, Gigabyte GeForce RTX 3090 Gaming OC 24G, MSI GeForce RTX 3090 Ventus 3X 24G OC, ASUS GeForce RTX 3090 TUF Gaming O24G, MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio 24G, Zotac GAMING GeForce RTX 3090 Trinity и ASUS GeForce RTX 3090 ROG Strix 24G.

В качестве самой дорогой модели выступает фирменная GeForce RTX 3090 ROG Strix O24G производства компании ASUS. За неё просят 1810 евро или 160 000 рублей. До официального релиза цены могут немного измениться в ту или иную сторону, однако уже сейчас ясно, что для покупки премиальной  RTX 3090 понадобится внушительная сумма в 140 000 рублей.
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