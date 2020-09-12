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Как правило, когда на рынок выходит новая видеокарта от популярного производителя, купить её могут лишь немногие из-за крайне ограниченного выбора, огромных цен и недостаточного тиража. Совершенно иначе дело будет обстоять с выходом долгожданной видеокарты Geforce RTX 3080.

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Совсем недавно крупный немецкий магазин розничных товаров Caseking представил пользователям 17 различных видов RTX 3080, каждая из которых имеет свою собственную цену и производителя. На сайте магазина доступны следующие вариации: Asus Geforce RTX 3080 TUF Gaming 10G, Asus Geforce RTX 3080 ROG Strix 10G, Gigabyte Geforce RTX 3080 Eagle OC, Gigabyte Geforce RTX 3080 Gaming OC, Inno3D Geforce RTX 3080 Twin X2 OC, Inno3D Geforce RTX 3080 iCHILL X3, Inno3D Geforce RTX 3080 iCHILL X4, PNY Geforce RTX 3080 OC XLR8 Gaming Epic-X RGB, PNY Geforce RTX 3080 OC XLR8 Gaming Epic-X RGB Triple Fan, Zotac Gaming Geforce RTX 3080 Trinity, EVGA Geforce RTX 3080 XC3 Gaming, EVGA Geforce RTX 3080 XC3 Black Gaming, EVGA Geforce RTX 3080 XC3 Ultra Gaming, EVGA Geforce RTX 3080 FTW3 Gaming, EVGA Geforce RTX 3080 FTW3 Ultra Gaming, MSI Geforce RTX 3080 Ventus 3X, MSI Geforce RTX 3080 Gaming X Trio. Учитывая количество моделей, зарегистрированных на данный момент, похоже, устройства достанутся всем желающим.

Минимальная стоимость начинается с 740 евро за PNY Geforce RTX 3080 OC XLR8 Gaming Epic-X RGB и восходит до максимума с EVGA Geforce RTX 3080 FTW3 Ultra Gaming (899 евро). На отечественной валюте это 66 000 рублей и 80 000 рублей соответственно. Конечно, данные цены всё ещё не окончательны. Настоящие ценники будут зависеть только от степени конкуренции и спроса на товар.

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